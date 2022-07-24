Новая кара небесная обрушилась на россию: ульяновскую область атаковало нашествие бабочек

россия продолжает страдать от аномальных природных явлений. После смертельных ураганов, лесных пожаров, затоплений и смерчей страну-агрессора атаковало нашествие бабочек.

Об огромных стаях насекомых стало известно на 150 сутки полномасштабного вторжения россии в Украину, 23 июля. Фото и видео нашествия бабочек-вредителей в ульяновской области массово начали публиковать российские телеграмм-каналы и СМИ.

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Насекомые сожрали около 2 тысяч гектаров русского леса

В ночь на 23 июля жители российской ульяновской области в социальных сетях начали массово жаловаться на нашествие бабочек – насекомые стали биться об окна их домов, залетать в квартиры и кружить огромными стаями вокруг фонарей.

Стая бабочек кружит вокруг фонаря в Ульяновске: смотрите видео

По словам очевидцев, такого количества бабочек в регионе они не видели уже десятки лет. Отмечается, что насекомые – рода непарных шелкопрядов, типичных лесных вредителей.

Насекомые "облепили" столб в ульяновской области россии: смотрите видео

Несколькими днями ранее российское региональное представительство министерства природы сообщало, что гусеницы этих бабочек поразили около 2 тысяч гектаров местного леса.

Нашествие бабочек-вредителей в одном из регионов россии / Фото из российских социальных сетей

Другие природные аномалии в россии: коротко

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