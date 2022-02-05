Пришлось извиняться: в Bloomberg случайно объявили о вторжении России в Украину

На сайте популярного издания в США Bloomberg неожиданно объявили о вторжении России в Украину. Почти сразу ошибку убрали.

Но за подобное заявление пришлось извиняться. В СМИ объяснили, что это была заготовка заголовка, но как она попала на сайт – пока неизвестно.

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Bloomberg ошибочно заявил, что Россия вторглась в Украину

4 февраля примерно в 16 часов по местному времени в Соединенных Штатах Америки (23:00 по Киеву) на портале Bloomberg появилось сообщение "Russia Invades Ukraine" – "Россия вторгается в Украину".

В СМИ заметили ошибку быстро и удалили тревожную информацию. Впоследствии там опубликовали объяснение: мол, журналисты "готовят заголовки для многих сценариев".

Bloomberg принес извинения за ошибку и заверил, что "заголовок опубликовали случайно". Как так получилось – это еще будут выяснять.

Почему вероятное вторжение России в Украину – острая тема

США и другие страны Запада уже несколько месяцев предупреждают, что Россия может пойти на новое масштабное вторжение в Украину.

Пока его не считают неотвратимым, но поведение Кремля (концентрация войск у украинских границ, в оккупированном Крыму, и даже в Беларуси) вызывает беспокойство.

В Украине концентрацию войск России считают недостаточной для наступления на Украину. Правительство и президент призывают людей не паниковать, а Запад – не преувеличивать угрозу.

Почему Россия не решится пойти в наступление: смотрите видео

Bloomberg – популярное американское издание с центром в Нью-Йорке, считающееся одним из ведущих мировых источников финансовой информации.