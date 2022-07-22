российским пропагандистам приказали молчать о "присоединении" Приднестровья

В непризнанном Приднестровье заявили о желании "присоединиться" к россии. Однако кремлевским пропагандистам эту тему освещать запретили. Такое указание поступило от официальной москвы.

Так, российским пропагандистам разослали методичку. Просят "не делать из заявления своих марионеток сенсации". Об этом 24 каналу сообщили источники в службах.

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Почему пропагандистам приказали молчать

Очевидно, что такая просьба у кремля возникла, потому что на самом деле никакого Приднестровья россии не нужно. Таким образом, они "съезжают с темы".

Кстати, об этом свидетельствует и заявление спикера путина дмитрия пескова. Он убеждал, якобы ничего не знает о новых намерениях москвы "присоединять" непризнанную "республику".

Что происходит в Приднестровье

российские ставленники в непризнанном Приднестровье заговорили, что хотят добиться "независимости". Далее вознамерились "присоединяться" к россии. Заявление выдал глава так называемого "МИД" региона Виталий Игнатьев.

В Бюро реинтеграции Молдовы отреагировали на это. Все международные партнеры и конституционная власть решительно поддерживают формулу мирного урегулирования приднестровского конфликта. Следует уважать суверенитет и территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ.

Молдова не пускает российских военных

Молдова отказалась пропускать российских военных в Приднестровье. Государство требует, чтобы кремль полностью вывел свои войска, а не производил их ротацию. Министр иностранных дел Молдовы Дэниэль Воде подчеркнул, что российские солдаты незаконно находятся на территории страны. О незаконности базирования российских миротворцев в Приднестровье Молдова напоминает постоянно.

В москве заявили об "обеспокоенности". Рассказывают, якобы это "недопустимо", потому что российские солдаты направлялись в чужую страну "для укомплектования на ротационной основе российского контингента".

Какие перспективы в армии Приднестровья

По утверждениям экспертов, личный состав в так называемой армии "Приднестровья" – 7500 человек, еще 1500 – российские "миротворцы". Утверждают, что в случае вступления в войну они не смогут получать никакого подкрепления.

Оперативная группа российских войск в регионе создана из остатков сил, активно участвовавших в Приднестровском конфликте в начале девяностых. В целом армия состоит из местных жителей, у которых российское гражданство.

Такие данные свидетельствуют, что эти войска очень слабы. Очевидно, если кремль втянет их в провокации и заставит вступить в войну против Молдовы или Украины, то приднестровскую армию ждет разгром.

Обратите внимание! Президент Молдовы Майя Санду во время визита в Киев заявила, что Молдова делает все возможное, чтобы не дать непризнанному Приднестровью представлять угрозу ей и Украине.

Президент Владимир Зеленский тогда сказал, что негативные сигналы об угрозе из Приднестровья власти получат. Однако он предупредил, что в случае атаки Украина ответит мгновенным ударом.

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