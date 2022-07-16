В тюрьму отправят приспешницу гауляйтера Стремоусова, которую задержали в Ивано-Франковске
Источник:СБУ
Никто из российских оккупантов и коллаборантов не останется безнаказанным. Так, правосудие уже пришло за помощницей коллаборанта Кирилла Стремоусова.
Помощницу оккупационного "чиновника" в Херсоне разоблачили сотрудники Службы безопасности Украины. Известно, что предательница призывала восстановить СССР.
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Предательница распространяла российскую пропаганду, находясь в Прикарпатье
Женщина координировала информационно-подрывную деятельность агентурной сети в Ивано-Франковске. Она распространяла в интернете лозунги в поддержку России. Для максимального охвата злоумышленница создала несколько профилей в разных социальных сетях, в том числе и российских, которые в Украине запрещены. Использовала коллаборантка псевдонимы, а со своим "куратором" общалась через закрытые каналы связи.
Публикации предательницы активно распространяли другие коллаборанты. Они хотели осуществить информационные диверсии против Украины.
Сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленницы и задержали ее. Во время обысков у женщины был обнаружен российский паспорт и компьютер с доказательствами незаконной деятельности.
За свои действия коллаборантка ответит. В частности, суд вынес ей приговор – 5 лет тюрьмы.
СБУ разоблачила коллаборантов: последние новости
- В Черкасской области местная жительница распространяла в интернете российскую пропаганду. Женщина поддерживала оккупантов и оправдывала их преступления в Украине.
- Еще один житель Черкасс призывал людей присоединяться к составу российской армии и воевать против собственной Родины.
- В Одессе задержали предполагаемого корректировщика ракетных ударов. Мужчина фотографировал стратегически важные объекты, блокпосты и т.д.
- В Хмельницком на поддержке врага разоблачили бывшую артистку областной филармонии. Предательница активно распространяла на своих страницах в соцсетях российскую пропаганду и обвиняла украинские власти в "лживом" освещении войны.
О задержании коллаборантки в Прикарпатье смотрите больше в видео: