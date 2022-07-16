Помічницю окупаційного "чиновника" в Херсоні викрили працівники Служби безпеки України. Відомо, що зрадниця закликала відновити срср.

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Зрадниця поширювала російську пропаганду, перебуваючи на Прикарпатті

Жінка координувала інформаційно-підривну діяльність агентурної мережі в Івано-Франківську. Вона поширювала в інтернеті гасла на підтримку росії. Для максимального охоплення зловмисниця створила кілька профілів у різних соціальних мережах, зокрема й російських, які в Україні є забороненими. Використовувала колаборантка псевдоніми, а зі своїм "куратором" спілкувалась через закриті канали зв'язку.

Публікації зрадниці активно поширювали інші колаборанти. Вони хотіли здійснити інформаційні диверсії проти України.

Працівники СБУ встановили місце розташування зловмисниці та затримали її. Під час обшуків у жінки виявили російський паспорт та комп'ютер з доказами незаконної діяльності.

За свої дії колаборантка відповідатиме. Зокрема, суд виніс їй вирок – 5 років в'язниці.

СБУ викрила колаборантів: останні новини

У Черкаській області місцева мешканка поширювала в інтернеті російську пропаганду. Жінка підтримувала окупантів та виправдовувала їхні злочини в Україні.

Ще один мешканець Черкас закликав людей долучатися до складу російської армії й воювати проти власної Батьківщини.

В Одесі затримали ймовірного коригувальника ракетних ударів. Чоловік фотографував стратегічно важливі об'єкти, блокпости тощо.

У Хмельницькому на підтримці ворога викрили колишню артистку обласної філармонії. Зрадниця активно поширювала на своїх сторінках у соцмережах російську пропаганду та звинувачувала українську владу у "брехливому" висвітленні війни.

Про затримання колаборантки на Прикарпатті дивіться більше у відео: