Так страна-агрессор хочет отвлечь внимание от Украины. Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Руслан Осипенко, добавив, что главным для нее остается вопрос ресурсов.
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Какие задачи хочет выполнить Кремль
"Сценарий Кремля – это поджигать конфликты по всему миру и создавать проблемы для Запада. Россия хочет "растянуть" ресурсы западных стран и отвлечь внимание от Украины", – подчеркнул Руслан Осипенко.
Следовательно, за нападениями хуситов в Красном море стоит Иран, ведь всем известно, что хуситы его прокси. Также Иран является старым партнером России.
По словам политолога-международника, сегодня эти страны строят трансконтинентальный торговый маршрут. Он должен пролегать от южных портов Ирана через Каспийское море, Волгу, Дон и до Балтики. Этот путь будет короче традиционного через Суэцкий канал и Красное море. Поэтому нападения хуситов на корабли в море призваны дискредитировать существующий маршрут.
"Эти нападения используют для двух целей. С одной стороны, чтобы подорвать экономику Запада, разорвать логистические транспортные цепи, перенаправить грузы по своему маршруту", – отметил Осипенко.
А вторая цель – оттянуть ресурсы Запада, потому что с хуситами нужно что-то решать, направлять туда флот, организовывать морские миссии – все это большие деньги. Следовательно, цель России, чтобы Запад решал вопросы хуситов в Красном море, а не обсуждал помощь Украине.
Напады хуситов в Красном море: что известно
- Американский военный корабль и еще несколько коммерческих судов атаковали в Красном море. Свою причастность к этому признали йеменские хуситы. Впрочем, они утверждали, что операция была направлена против двух израильских судов. Против первого якобы использовали ракету, против второго – дрон.
- В ноябре йеменские хуситы захватили судно, шедшее под флагом Багамских островов. Они полагали, что на борту израильтяне, но ни одного гражданина этой страны не было. Судно только находилось в сособственности гражданина Израиля. На видео видно, что захват произошел с вертолета хуситов. Из него выгрузились около 10 автоматчиков, которые заставили капитана направить судно в контролируемый ими порт.
- Вероятно, хусти причастны к нападения на танкер, который перевозил фосфорную кислоту. На его борту находился многонациональный экипаж из семи стран. Следовательно, в плену 22 человека. Также сообщалось, что на борту могли находиться украинцы.