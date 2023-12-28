Так страна-агрессор хочет отвлечь внимание от Украины. Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Руслан Осипенко, добавив, что главным для нее остается вопрос ресурсов.

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Какие задачи хочет выполнить Кремль

"Сценарий Кремля – это поджигать конфликты по всему миру и создавать проблемы для Запада. Россия хочет "растянуть" ресурсы западных стран и отвлечь внимание от Украины", – подчеркнул Руслан Осипенко.

Следовательно, за нападениями хуситов в Красном море стоит Иран, ведь всем известно, что хуситы его прокси. Также Иран является старым партнером России.

По словам политолога-международника, сегодня эти страны строят трансконтинентальный торговый маршрут. Он должен пролегать от южных портов Ирана через Каспийское море, Волгу, Дон и до Балтики. Этот путь будет короче традиционного через Суэцкий канал и Красное море. Поэтому нападения хуситов на корабли в море призваны дискредитировать существующий маршрут.

Справка: Хуситы захватили власть в Йемене в начале 2015 года. Их режим зависит от помощи Ирана. Благодаря поставкам из этой страны хуситы имеют на вооруженные мощные средства, в том числе и дальнобойные баллистические ракеты. Ими 31 октября 2023 года они атаковали Израиль.

"Эти нападения используют для двух целей. С одной стороны, чтобы подорвать экономику Запада, разорвать логистические транспортные цепи, перенаправить грузы по своему маршруту", – отметил Осипенко.

А вторая цель – оттянуть ресурсы Запада, потому что с хуситами нужно что-то решать, направлять туда флот, организовывать морские миссии – все это большие деньги. Следовательно, цель России, чтобы Запад решал вопросы хуситов в Красном море, а не обсуждал помощь Украине.

Напады хуситов в Красном море: что известно