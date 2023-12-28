Так країна-агресорка хоче відвернути увагу від України. Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник Руслан Осипенко, додавши, що головним для неї залишається питання ресурсів.
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Які завдання хоче виконати Кремль
"Сценарій Кремля – це підпалювати конфлікти по всьому світу й створювати проблеми для Заходу. Росія хоче "розтягнути" ресурси західних країн і відвернути увагу від України", – підкреслив Руслан Осипенко.
Відтак за нападами хуситів у Червоному морі стоїть Іран, адже всім відомо, що хусити є його проксі. Також Іран є давнім партнером Росії.
За словами політолога-міжнародника, сьогодні ці країни розбудовують трансконтинентальний торговельний маршрут. Він має пролягати від південних портів Ірану через Каспійське море, Волгу, Дон і аж до Балтики. Цей шлях буде коротшим, ніж традиційний через Суецький канал і Червоне море. Тому напади хуситів на кораблі у морі покликані дискредитувати наявний маршрут.
"Ці напади використовують для двох цілей. З одного боку, щоб підірвати економіку Заходу, розірвати логістичні транспортні ланцюги, перенаправити вантажі своїм маршрутом", – зауважив Осипенко.
А друга ціль – відтягнути ресурси Заходу, бо з хуситами треба щось вирішувати, направляти туди флот, організовувати морські місії – все це великі гроші. Відтак мета Росії, щоб Захід розв'язував питання хуситів у Червоному морі, а не обговорював допомогу Україні.
Напади хуситів у Червоному морі: що відомо
- Американський військовий корабель та ще декілька комерційних суден атакували у Червоному морі. Свою причетність до цього визнали єменські хусити. Втім вони стверджували, що операція була спрямована проти двох ізраїльських суден. Проти першого нібито використали ракету, проти другого – дрон.
- У листопаді єменські хусити захопили судно, яке йшло під прапором Багамських островів. Вони думали, що на борту ізраїльтяни, але жодного громадянина цієї країни не було. Судно лише перебувало у співвласності громадянина Ізраїлю. На відео видно, що захоплення відбулося з гелікоптера хуситів. З нього вивантажилися близько 10 автоматників, які змусили капітана скерувати судно до контрольованого ними порту.
- Ймовірно, хусити причетні до нападу на танкер, який перевозив фосфорну кислоту. На його борту перебував багатонаціональний екіпаж із семи країн. Відтак у полоні 22 людини. Також повідомлялося, що на борту могли бути українці.