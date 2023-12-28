Так країна-агресорка хоче відвернути увагу від України. Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник Руслан Осипенко, додавши, що головним для неї залишається питання ресурсів.

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Які завдання хоче виконати Кремль

"Сценарій Кремля – це підпалювати конфлікти по всьому світу й створювати проблеми для Заходу. Росія хоче "розтягнути" ресурси західних країн і відвернути увагу від України", – підкреслив Руслан Осипенко.

Відтак за нападами хуситів у Червоному морі стоїть Іран, адже всім відомо, що хусити є його проксі. Також Іран є давнім партнером Росії.

За словами політолога-міжнародника, сьогодні ці країни розбудовують трансконтинентальний торговельний маршрут. Він має пролягати від південних портів Ірану через Каспійське море, Волгу, Дон і аж до Балтики. Цей шлях буде коротшим, ніж традиційний через Суецький канал і Червоне море. Тому напади хуситів на кораблі у морі покликані дискредитувати наявний маршрут.

Довідка: Хусити захопили владу у Ємені на початку 2015 року. Їхній режим залежить від допомоги Ірану. Завдяки постачанням з цієї країни хусити мають на озброєнні потужні засоби, зокрема й далекобійні балістичні ракети. Ними 31 жовтня 2023 року вони атакували Ізраїль.

"Ці напади використовують для двох цілей. З одного боку, щоб підірвати економіку Заходу, розірвати логістичні транспортні ланцюги, перенаправити вантажі своїм маршрутом", – зауважив Осипенко.

А друга ціль – відтягнути ресурси Заходу, бо з хуситами треба щось вирішувати, направляти туди флот, організовувати морські місії – все це великі гроші. Відтак мета Росії, щоб Захід розв'язував питання хуситів у Червоному морі, а не обговорював допомогу Україні.

Напади хуситів у Червоному морі: що відомо