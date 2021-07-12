Присвоили название "Русь" своей Московии, – Ткаченко ответил Путину на его статью

Владимир Путин написал статью о якобы братстве русских и украинцев. Александр Ткаченко заявил, что трактовка главы Кремля "не отличается особой оригинальностью".

Министр культуры объяснил, что переписывать нашу историю начали еще российские цари. Поэтому он посоветовал включать критическое мышление, читая подобное.

Заметьте Это последнее предупреждение Украине, – Пионтковский о статье Путина

Ткаченко объяснил, как Россия издавна переписывает историю

Переписывать историю начали еще русские цари, когда присвоили название "Русь" своей Московии,

– объяснил глава Минкульта.

Он также добавил, что эту практику продолжил во времена убийства правды Сталин, который не только снова рассказывал о "колыбели братских народов", но и наглядно показал свое отношение к "братским народам" – Голодомором, массовыми депортациями и другими геноцидными практиками.

"Реальные действия России против Украины – война, сеяние вражды и лживая пропаганда", – Ткаченко

Ткаченко пояснил, что такая же трактовка правды сейчас и в России, которая по конституции как бы гарантирует право на самоопределение и свободу всем народам, оказавшимся в составе России, но в реальности:

пренебрегает правами нацменьшинств;

принципами демократии;

толерантности и равенства.

Вот вам и "братство народов" по-русски. Мы об этом знаем, поэтому заберите его себе,

– сказал министр.

Он призвал помнить о реальных действиях России против Украины – война, сеяние вражды и лживая пропаганда. Добавил, что мы будем праздновать 30-летие независимости страны, которая на самом деле своими корнями уходит в более тысячелетнюю историю.

Коротко о статье Владимира Путина