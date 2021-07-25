"Присвоили" своей авиации истребитель США: Россия снова эпично опозорилась

25 июля 2021 , 15:06
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Источник:

фейсбук Виктора Ягуна

"Парламентская газета" эпично оконфузилась, опубликовав хвалебный опус ко Дню ВМФ России. Его страна-оккупант традиционно отмечает в последнее воскресенье июля.

Ошибку российского СМИ заметил генерал-майор СБУ Виктор Ягун. Он отметил, что "истребитель на фотографии – американо-британский AV-8B Harrier II".

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В Московии "Парламентская газета" в качестве иллюстрации ко Дню ВМФ своей страны использовала фотографию авианосной ударной группировки флота США,
– подчеркнул Ягун.



Россия "присвоила" себе американо-британский истребитель / Скриншот Виктора Ягуна

Впоследствии "Парламентская газета" исправила ошибку. В то же время в сети остались скриншоты оригинального варианта.

Украинцев этот инцидент не удивил. В комментариях они отмечают, что чего-то такого и стоило ожидать от страны-агрессора.

Корабль США вызвал истерику у России

  • Пока Россия с помощью присвоенных фотографий пытается продемонстрировать собственную военную силу, американский корабль Yuma, который зашел в порт Одессы, вызвал у страны-агрессора настоящую истерику.
  • Инцидент произошел 10 июля. Не успело экспедиционное транспортно-десантное судно пришвартоваться в Одессе, как российские СМИ забили тревогу.
  • Они распространяли заявление властей, в котором говорилось, что "американское военнотранспортное судно Yuma вошло в Черное море, за ним следит Черноморский флот".
Автор: Мар'яна Бекало