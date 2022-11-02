Феноменальный результат, – Притула за 9 часов собрал более 100 миллионов гривен на Spartan

Весь украинский народ делает что-то невероятное для победы над Россией. Менее чем через 1 день украинцы собрали необходимые средства на 25 британских бронетранспортеров FV103 Spartan.

И это при том что сбор объявили около 10 утра 2 ноября, а закупить планируют 50 единиц такой техники. Это означает, что половину требуемой суммы "закрыли" менее чем за день. Более впечатляюще, что впереди еще 6 дней – сбор продлится со 2 по 8 ноября.

К теме "Большой бронированный кулак": Притула объявил новый мегазбор

Цели сбора

Цель этого сбора – выкупить всю партию бронетранспортеров Spartan, ведь эта техника передвигается на гусеницах, а поэтому может эффективно работать в сложных погодных условиях.

Эта партия очень быстро окажется в Украине и поможет нашему войску шаг за шагом отвоевывать украинскую землю,

– сказал Сергей Притула.

Объявление мегазбора: видео

Spartan – это британская техника, которая может перевозить до семи человек. Он служит для перемещения специализированных команд, таких как зенитно-ракетные группы, и на вооружении имеет 1 пулемет. Также БТР может иметь четыре дыморазрядника с каждой стороны. Максимальная скорость, которую он может развивать, составляет 96 км/ч. Запас хода – 510 км.

Поскольку впереди еще 6 дней, к этому мегазбору присоединиться могут все желающие. Сделать это можно по реквизитам, предоставленным Сергеем Притулой.

Масштабные сборы от Притулы