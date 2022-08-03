Притула отреагировал на просьбу путина к Эрдогану в отношении Bayraktar

Турецкий президент Реджеп Эрдоган сказал, что владимир путин просил продать для него Bayraktar. Или открыть в России еще один завод по выпуску беспилотников.

Волонтер Сергей Притула для 24 канала рассказал, что для Украины как пострадавшего государства такое решение было бы нежелательным. Однако он не исключил вероятного сотрудничества Турции с россией.

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"Должны осознавать, что каждый лидер своей страны исходит из национальных интересов. Если тему поднимали, то, возможно, были основания для разговора. Коммуникация Эрдогана с путиным происходит даже на фоне того, что турецкая сторона серьезно помогает Украине", – сказал волонтер.

Турция сотрудничает с Украиной

По словам Притулы, Украина покупает у Турции, кроме беспилотников Bayraktar, много военной амуниции, шлемов, бронежилетов. Там совершенно нормальный подход к коммуникации с нашей стороной.

Однако это не означает, что они не будут искать выгоды и интересы в общении с россией. Надеюсь, что все эти разговоры останутся пустой болтовней,

– отметил Притула.

Он добавил, что компании, предоставлявшие комплектующее россиянам, должны понести ответственность. Это касается, прежде всего, европейских предприятий, поскольку волонтеры находили их детали в российских беспилотниках. В частности, французские производители.

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Партнерство с Baykar

Один из крупнейших украинских благотворительных фондов "Вернись живым" подписал меморандум о сотрудничестве с Baykar. Пока не сообщают о деталях взаимодействия сторон.

"Отныне не только государство является игроком на международном уровне вооружения страны, но и такие Фонды как наш. Мы готовы подставить плечо поддержки государству, в том числе изделиями военного назначения", – сказал глава "Вернись живым" Тарас Чмут.

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