Притула создает свою партию "24 серпня"

Сергей Притула создает свою партию, которая будет называться "24 серпня". В настоящее время проходит встреча инициативных групп.

О создании Притулой политической силы издание сообщает со ссылкой на слова собеседников в окружении политика.

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Притула создает партию "24 серпня"

Источники сообщили, что 5 февраля проходит встреча инициативных групп.

На собрании активистов обсуждаются организационные моменты создания и деятельности партии,

– говорится в сообщении.

Полное название политической силы Притулы – "Политическая партия "24 серпня".

Напомним, ранее Притула заявил, что над названием партии работают. Он подчеркнул, что "очень хочется не прогадать с ней и предложить избирателям то название, которое будет четко объяснять, о чем эта партия".

Политическая карьера Притулы и заявления о партии: основное

Сергей Притула в 2019 году шел в парламент по списку партии Голос (был под номером 30). Тогда ему не удалось стать народным депутатом.

Впоследствии политик принимал участие в выборах мэра Киева. По результатам голосований он занял третье место – его поддержали 7,87% избирателей.

В феврале 2021 года шоумена и волонтера исключили из политсовета "Голоса". В июне того же года он заявил о выходе из партии.

В начале января 2022 года Притула анонсировал создание собственной политсилы.

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