Про створення Притулою політичної сили видання повідомляє з посиланням на слова співрозмовників в оточенні політика.

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Притула створює партію "24 серпня"

Джерела повідомили, що 5 лютого проходить зустріч ініціативних груп.

На зборах активістів обговорюються організаційні моменти щодо створення та діяльності партії,

– йдеться у повідомленні.

Повна назва політичної сили Притули буде така – "Політична партія "24 серпня".

Нагадаємо, раніше Притула заявив, що над назвою партії працюють. Він наголосив, що "дуже хочеться не помилитися з нею і запропонувати виборцям ту назву, яка буде чітко пояснювати, про що ця партія".

Політична кар'єра Притули та заяви про партію: основне

Сергій Притула у 2019 році йшов до парламенту за списком партії "Голос" (був під номером 30). Тоді йому не вдалося стати народним депутатом.

Згодом політик брав участь в виборах мера Києва. За результатами голосувань, він посів третє місце – його підтримали 7,87% виборців.

У лютому 2021 року шоумена та волонтера виключили з політради "Голосу". У червні того ж року він заявив про вихід з партії.

На початку січня 2022 року Притула анонсував створення власної політсили.

Радимо ознайомитися – інтерв'ю з Сергієм Притулою на 24 каналі: дивіться відео