Ну сколько можно, – Притула эмоционально упрекнул тех, кто снимает работу ПВО

В Украине запрещено снимать работу нашей ПВО на камеру. Об этом постоянно предупреждает военное руководство страны.

Однако есть люди, которые все же фиксируют на камеру работу ПВО и тем самым помогают российскому врагу. На это резко отреагировал ведущий и волонтер Сергей Притула.

Кстати В Днепре пособник врага снимал блокпосты на видео и агитировал за вторжение России

Притула упрекнул тех, кто снимает работу ПВО

Ведущий отметил, что наши военные из мобильных групп ПВО, оберегающие сон украинцев, просят не снимать и не обнародовать работу ПВО в соцсетях.

Это вопрос не лайков и просмотров, это вопрос безопасности и жизней! Кому-то весело от крутого контента, а ПВО-шникам не весело от того, что вы "палите" их позиции! Ну сколько можно?

– эмоционально подчеркнул Притула.

В Киеве неизвестный вылез на многоэтажку и мигал фонарем во время работы ПВО

В ночь на 8 мая оккупанты выпустили по Украине 35 иранских дронов. Киевляне перед атакой заметили, что кто-то вылез на крышу одной из многоэтажек и подавал сигналы с помощью фонаря.

После этого спустя некоторое время начали появляться сообщения о запуске воздушных целей в сторону Киева. В сети даже обнародовали соответствующее видео.

Кстати, позже российские СМИ начали распространять видео, на котором видно, как украинская ПВО работает в Киеве и сбивает вражеские беспилотные летательные аппараты.

Отметим, что в Воздушных силах и Генштабе неоднократно настаивали на том, что нельзя снимать видео или фотографировать работу украинской ПВО, ведь это может помочь террористам.