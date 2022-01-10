"Приватбанк" предупредил о новой мошеннической схеме с 1000 гривен

В "Приватбанке" объяснили, что мошенники отправляют ссылку, что якобы банк дарит тысячу гривен. После того, как человек "ведется" на "подарок" и вводит свои данные, мошенники могут списывать деньги с его счета.

Известно, что в сообщении заявляют, что якобы деньги дарит банк. Однако в финучреждении эту информацию опровергают.

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"Приватбанк" предупредил о новой схеме мошенников

Некоторым клиентам поступают личные сообщения якобы от имени банка, в которых указан текст типа: "Дарим 1000 UAH своим преданным клиентам",

– сообщили в банке.

Там объяснили, как действуют мошенники. В частности:

"когда человек переходит по ссылке, то вводит персональные данные от своего аккаунта Приват24 на мошенническом фишинговом сайте;

после чего мошенники имеют возможность списывать деньги со счетов.

Именно поэтому людям советуют "ни в коем случае не реагировать на сомнительные сообщения о подарках, инициированных мошенниками ради кражи логинов и паролей от Приват24". В банке объяснили, что:

они не распространяли такие сообщения на номера телефонов или в мессенджерах;

советуют при их получении не переходить по ссылке, указанной в смс;

как можно быстрее обращаться на горячую линию Приватбанка за дополнительными пояснениями.

Последние новости о "тысяче за вакцинацию"

Осенью 2021 года Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный от коронавируса человек получит тысячу гривен. Ее можно потратить на книги, театр, спорт, а людям старше 60 лет – на лекарства.

19 декабря в Украине официально заработал проект "еПоддержка" в приложении "Дия". Именно с его помощью можно получить тысячу гривен.

По состоянию на 6 января "Приватбанк" сообщил, что 41% украинцев тратили деньги на книги, 22% – на билеты в кинотеатры, 15% – на железнодорожные билеты, 13% – на театр и концерты.

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