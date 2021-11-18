Приведет к катастрофе: у Путина пригрозили Украине из-за оружия и помощи НАТО

В Кремле заявили, что якобы НАТО "накачивает" Украину оружием. Там заверили, что попытка решить проблему Донбасса силовыми методами приведет "к очередной катастрофе".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это случилось 18 ноября в эфире одного из российских телеканалов.

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Песков заявил, что Украина якобы "накачивается натовскими вооружениями"

Украина накачивается натовскими вооружениями. Американцы и другие страны НАТО поставляют туда новые системы вооружения,

– заявил Песков.

Пресс-секретарь Путина убежден, что якобы "все это вдохновляет горячие головы в Украине на то, чтобы думать о том, как бы в условиях пробуксовки минских договоренностей попытаться решить проблему Донбасса силовыми методами".

"То есть сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы", – в традиционной форме для российской пропаганды рассказал Песков.

Кстати, в конце октября 2021 года Песков заявил, что вступление Украины в НАТО может навредить Кремлю. Государство-агрессор пообещало сделать все, чтобы минимизировать для себя негативные последствия возможного сближения Украины с НАТО. Но у Путина признали, что не могут препятствовать вступлению Украины в Альянс.

Коротко о последних заявлениях России по Украине

В конце октября Кремль вспомнил, что ВСУ перед тем использовали на Донбассе турецкие беспилотники Bayraktar. В России тогда уже традиционно возмутились, что Анкара предоставила Киеву оружие.

Тогда же в Следственном комитете России открыли уголовное дело из-за обстрелов своих же боевиков в Старомарьевке. Тем самым Кремль фактически признал себя оккупантам и отрицал традиционную риторику "нас там нет".

Заявления Владимира Зеленского о том, что временно оккупированный Крым вскоре вернется в Украину, государство-агрессор восприняло как "территориальные претензии".