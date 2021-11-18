Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Це трапилось 18 листопада в ефірі одного з російських телеканалів.
До теми Росія остаточно закопала себе: Франція та Німеччина жорстко відповіли Лаврову
Песков заявив, що Україна нібито "накачується натовськими озброєннями"
Україна накачується натовськими озброєннями. Американці та інші країни НАТО поставляють туди нові системи озброєння,
– заявив Пєсков.
Речник Путіна переконаний, що нібито "все це надихає гарячі голови в Україні на те, щоб думати про те, як би в умовах пробуксування мінських домовленостей спробувати вирішити проблему Донбасу силовими методами".
"Тобто зробити ще один крок у бік чергової катастрофи", – у традиційній формі для російської пропаганди розповів Пєсков.
До речі, наприкінці жовтня 2021 року Пєсков заявив, що вступ України в НАТО може зашкодити Кремлю. Держава-агресорка пообіцяла зробити все, щоб мінімізувати для себе негативні наслідки можливого зближення України з НАТО. Та в Путіна визнали, що не можуть перешкоджати вступу України в Альянс.
Коротко про останні заяви Росії щодо України
- Наприкінці жовтня Кремль пригадав, що ЗСУ перед тим використали на Донбасі турецькі безпілотники Bayraktar. У Росії тоді вже традиційно обурилися, що Анкара надала Києву зброю.
- Тоді ж в слідчому комітеті Росії відкрили кримінальну справу через обстріли своїх же бойовиків у Старомар'ївці. Тим самим Кремль фактично визнав себе окупантам та заперечив традиційну риторику "нас там нет".
- Після заяви Володимира Зеленського про те, що тимчасово окупований Крим невдовзі повернеться до України. Держава-агресорка сприйняла їх як "територіальні претензії".