Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Це трапилось 18 листопада в ефірі одного з російських телеканалів.

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Песков заявив, що Україна нібито "накачується натовськими озброєннями"

Україна накачується натовськими озброєннями. Американці та інші країни НАТО поставляють туди нові системи озброєння,

– заявив Пєсков.

Речник Путіна переконаний, що нібито "все це надихає гарячі голови в Україні на те, щоб думати про те, як би в умовах пробуксування мінських домовленостей спробувати вирішити проблему Донбасу силовими методами".

"Тобто зробити ще один крок у бік чергової катастрофи", – у традиційній формі для російської пропаганди розповів Пєсков.

До речі, наприкінці жовтня 2021 року Пєсков заявив, що вступ України в НАТО може зашкодити Кремлю. Держава-агресорка пообіцяла зробити все, щоб мінімізувати для себе негативні наслідки можливого зближення України з НАТО. Та в Путіна визнали, що не можуть перешкоджати вступу України в Альянс.

Зверніть увагу! Ці заяви Росія робить на фоні нарощення військ біля українського кордону. Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що, починаючи з 2014 року, небезпека вторгнення не була такою високою, як зараз. За його словами, нова військова база окупантів розташована за 300 кілометрів від українського кордону.

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