"Привет" оккупантам, – Черные запорожцы на двоих уничтожили четыре вражеских машины

13 марта 2022 , 23:08
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Источник:

фейсбук-страница 72 ОМБр имени Черных Запорожцев

Украинские военные отчаянно защищают нашу землю от российских захватчиков. Недавно отчитались об очередном уничтожении вражеской техники.

Своими достижениями похвастались в 72 ОМБр имени Черных Запорожцев. Там показали фото военных, на двоих разбивших 4 машины оккупнатов.

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"2 товарища –  минус 4 вражеских машины. Наши ребята шлют привет оккупантам! И прицельно смотрят на них в "глаз" Javelin (переносной зенитно-ракетный комплекс – 24 канал)", – говорится в сообщении.     

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Автор: Ірина Буртик