Привет оккупантам, жду эпический отчет, – Олещук о взрывах в Крыму

4 января 2024, 17:49
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Николай Олещук

Командующий Воздушными силами прокомментировал взрывы в Крыму. Также он передал оккупантам горячий "привет".

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук убежден, что российские захватчики предоставят "эпический отчет" после взрывов в Севастополе в Крыму.

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Украинские пилоты организовали в Крыму мощный "хлопок"

Минобороны России заявило, что 2 января поразили "бункер с заместителем Главнокомандующего Валерия Залужного и еще девятью генералами ВСУ".

Олещук высмеял это сообщение и передал привет оккупантам в Крыму после того, как туда несколько раз мощно прилетело.

Командующий Воздушными Силами дал понять, что "хлопок" на полуострове 4 января организовала украинская авиация.

Он убежден, что отчет минобороны России по поводу этих событий будет таким же лживым, как и сообщение о бункере.

Привет оккупантам в Крыму! Жду от враждебной пропаганды такого же эпического отчета из Севастополя и Евпатории 4-го января и еще раз спасибо пилотам Воздушных Сил и всем, кто планировал операцию, за безупречную боевую работу,
– написал он.

Есть попадание по меньшей мере в два важных объекта

  • После обеда 4 января в оккупированном Крыму раздались взрывы. Оккупанты сразу заявили, что на полуостров происходит массированная ракетная атака.
  • Самые мощные взрывы раздавались в Севастополе и Евпатории. Туда прилетело в важные объекты. На фото и видео, которые распространяли в сети, также был виден дым.
  • Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что атака на город была самой мощной за последнее время, однако ее успешно "отбила" российская ПВО. Он отчитался только о падении обломков в некоторых районах.
  • Однако в ВСУ сообщили, что возле Севастополя был поражен командный пункт соединения российских оккупационных войск.
  • Относительно взрывов в Евпатории – агенты "Атеш" заявили, что Силы обороны нанесли удар по части связи в Евпатории, координаты которой передали партизаны.
  • В Минобороны страны-агрессора заявили, что над полуостровом якобы было сбито 10 ракет.

Автор: Анастасія Кушпіт