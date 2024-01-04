Привет оккупантам, жду эпический отчет, – Олещук о взрывах в Крыму

Командующий Воздушными силами прокомментировал взрывы в Крыму. Также он передал оккупантам горячий "привет".

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук убежден, что российские захватчики предоставят "эпический отчет" после взрывов в Севастополе в Крыму.

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Украинские пилоты организовали в Крыму мощный "хлопок"

Минобороны России заявило, что 2 января поразили "бункер с заместителем Главнокомандующего Валерия Залужного и еще девятью генералами ВСУ".

Олещук высмеял это сообщение и передал привет оккупантам в Крыму после того, как туда несколько раз мощно прилетело.

Командующий Воздушными Силами дал понять, что "хлопок" на полуострове 4 января организовала украинская авиация.

Он убежден, что отчет минобороны России по поводу этих событий будет таким же лживым, как и сообщение о бункере.

Привет оккупантам в Крыму! Жду от враждебной пропаганды такого же эпического отчета из Севастополя и Евпатории 4-го января и еще раз спасибо пилотам Воздушных Сил и всем, кто планировал операцию, за безупречную боевую работу,

– написал он.

Есть попадание по меньшей мере в два важных объекта