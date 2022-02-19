С 16 февраля военнослужащие 9-го полка оперативного назначения имени Героя Украины Богдана Завады Нацгвардии и сотрудники Нацполиции взяли под усиленную охрану Днепровскую ГЭС в Запорожье.

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Днепровскую ГЭС взяли под усиленную охрану

Для обеспечения надежной защиты важного объекта критической инфраструктуры, привлечена военная техника и кинологи со служебными собаками,
– говорится в сообщении.

Нацгвардейцы и полицейские несут службу круглосуточно.

Основными задачами правоохранителей являются:

  • недопущение проведения любых провокационных или диверсионных действий,
  • обнаружение подозрительных предметов, а также несанкционированного проникновения на территорию ГЭС.

Для того чтобы ситуация оставалась контролируемой, во время осуществления превентивных мер правоохранители проверяют транспорт и документы граждан.

Днепровская ГЭС находится под усиленной охраной: Фото Нацгвардии

Ситуация на Донбассе и вблизи границы: последние новости

  • Ситуация на Донбассе значительно ухудшилась за последние несколько дней. Российские наемники 17 февраля срывали "тишину" 60 раз, а 18 февраля – аж 66. Утром враг убил украинского защитника.
  • Кроме того, Россия постоянно распространяет фейки об Украине и пытается обвинить ее в провокациях. Зато международное сообщество призывает государство-агрессор прекратить обстрелы и дезинформацию.
  • В Кремле уже несколько раз заявляли, что отводят свои войска от украинских границ. Однако разведки Запада свидетельствуют об обратном – российских сил там становится каждый раз больше. По последней информации от США, возле Украины находятся 190 тысяч бойцов государства-агрессора.
  • Джо Байден 18 февраля впервые заявил, что, по его данным, президент России Владимир Путин уже принял решение напасть на Украину.
  • Вооруженные силы отмечают, что атак не планируют. Однако готовы защищать украинскую землю.
  • Официальный Киев и партнеры все еще надеются на дипломатию.

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