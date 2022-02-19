С 16 февраля военнослужащие 9-го полка оперативного назначения имени Героя Украины Богдана Завады Нацгвардии и сотрудники Нацполиции взяли под усиленную охрану Днепровскую ГЭС в Запорожье.
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Днепровскую ГЭС взяли под усиленную охрану
Для обеспечения надежной защиты важного объекта критической инфраструктуры, привлечена военная техника и кинологи со служебными собаками,
– говорится в сообщении.
Нацгвардейцы и полицейские несут службу круглосуточно.
Основными задачами правоохранителей являются:
- недопущение проведения любых провокационных или диверсионных действий,
- обнаружение подозрительных предметов, а также несанкционированного проникновения на территорию ГЭС.
Для того чтобы ситуация оставалась контролируемой, во время осуществления превентивных мер правоохранители проверяют транспорт и документы граждан.
Днепровская ГЭС находится под усиленной охраной: Фото Нацгвардии
Ситуация на Донбассе и вблизи границы: последние новости
- Ситуация на Донбассе значительно ухудшилась за последние несколько дней. Российские наемники 17 февраля срывали "тишину" 60 раз, а 18 февраля – аж 66. Утром враг убил украинского защитника.
- Кроме того, Россия постоянно распространяет фейки об Украине и пытается обвинить ее в провокациях. Зато международное сообщество призывает государство-агрессор прекратить обстрелы и дезинформацию.
- В Кремле уже несколько раз заявляли, что отводят свои войска от украинских границ. Однако разведки Запада свидетельствуют об обратном – российских сил там становится каждый раз больше. По последней информации от США, возле Украины находятся 190 тысяч бойцов государства-агрессора.
- Джо Байден 18 февраля впервые заявил, что, по его данным, президент России Владимир Путин уже принял решение напасть на Украину.
- Вооруженные силы отмечают, что атак не планируют. Однако готовы защищать украинскую землю.
- Официальный Киев и партнеры все еще надеются на дипломатию.
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