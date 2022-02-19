З 16 лютого військовослужбовці 9-го полку оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади Нацгвардії та співробітники Нацполіції взяли під посилену охорону Дніпровську ГЕС у Запоріжжі.

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Дніпровську ГЕС взяли під посилену охорону

Для забезпечення надійного захисту важливого об'єкту критичної інфраструктури, залучена військова техніка та кінологи зі службовими собаками,
– йдеться у повідомленні.

Нацгвардійці та поліцейські несуть службу цілодобово.

Основними завданнями правоохоронців є:

  • недопущення проведення будь-яких провокаційних чи диверсійних дій,
  • виявлення підозрілих предметів, а також несанкціонованого проникнення на територію ГЕС.

Для того, щоб ситуація залишалась контрольованою, під час здійснення превентивних заходів правоохоронці перевіряють транспорт та документи громадян.

Дніпровська ГЕС перебуває під посиленою охороною: Фото Нацгвардії

Ситуація на Донбасі та поблизу кордону: останні новини

  • Ситуація на Донбасі значно погіршилася за останні кілька днів. Російські найманці 17 лютого зривали "тишу" 60 разів, а 18 лютого – аж 66. Бойовики гатять навіть по цивільних об'єктах. Вранці ворог вбив українського захисника.
  • Крім того, Росія постійно поширює фейки про Україну та намагається звинуватити її у провокаціях. Натомість міжнародна спільнота закликає державу агресорку припинити обстріли та дезінформацію.
  • У Кремлі вже декілька разів заявляли, що відводять свої війська від українських кордонів. Однак розвідки Заходу свідчать про протилежне – російських сил там стає щоразу більше. За останньою інформацією від США, біля України перебувають 190 тисяч бійців держави-агресорки.
  • Джо Байден 18 лютого вперше заявив, що, за його даними, президент Росії Володимир Путін вже прийняв рішення напасти на Україну.
  • Збройні сили наголошують, що атак не планують. Однак готові захищати українську землю.
  • Офіційний Київ та партнери все ще сподіваються на дипломатію.

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