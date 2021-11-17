"Признала легитимным президентом": Меркель резко раскритиковали после разговора с Лукашенко

В нескольких странах Евросоюза резко раскритиковали Ангелу Меркель за разговор с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко. Европейские политики считают, что таким образом Меркель признала президентство Лукашенко легитимным.

С критикой Меркель выступил депутат фракции "Зеленых" и член комитета Бундестага по международным делам Омид Нурипур. Он назвал факт разговора "ужасным сигналом".

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Это – серьезное разочарование, – политики о разговоре Меркель

Похожая позиция у главы комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсона. Он считает, что исполняющая обязанности канцлера ФРГ таким образом признала легитимность президентства Лукашенко.

Это было серьезное разочарование, поскольку мы заняли общую позицию, что мы не признаем Лукашенко главой белорусского государства. Такой контакт Меркель создает довольно странное впечатление. Кроме того, она сделала это в обход Польши, а это очень понравилось бы Путину,

– сказал Микхельсон.

"Прошелся" по переговорам Меркель и вице-премьер Польши Ярослав Качинский.

Что известно о разговоре Лукашенко и Меркель

Меркель и Лукашенко проводили телефонные переговоры 15 ноября.

Темой обсуждения стал миграционный кризис на границах Беларуси и Польши.

Это был первый разговор лидера страны ЕС с Лукашенко после выборов 2020 года.

По информации белорусских СМИ, Лукашенко якобы предложил Меркель свои пути решения кризиса с мигрантами. Мол, политик пообещала поднять этот вопрос на встречах с европартнерами, а затем снова позвонить самопровозглашенном президенту.

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Что известно о ситуации на границе Польши и Беларуси