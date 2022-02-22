Признание Россией боевиков – это фактически выход из "Минска", – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на признание Россией боевиков на Донбассе. По его словам, это означает фактически выход из минских соглашений.

Об этом глава Украины заявил во время срочного обращения. Его, в частности, транслировал 24 канал.

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"Страна, которая поддерживает войну, не может поддерживать мир"

По словам украинского президента, официальный Киев однозначно квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Вся ответственность за последствия из-за недавних решений возлагается на политическое руководство России. Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из минских договоренностей. И игнорирование решений в рамках нормандского формата,

– подчеркнул он.

Зеленский добавил, что такие шаги подрывают мирные усилия и разрушают имеющиеся переговорные форматы. Ведь сегодняшними и завтрашними возможными решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных регионах Донбасса с 2014 года.

"Страна, которая поддерживает войну, не может поддерживать мир, как она это заявляет", – подытожил президент Украины.

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Признание боевиков Россией: коротко

Президент России Владимир Путин созвал заседание Совбеза 21 февраля. Там он заявил, что все идет к тому, чтобы узаконить существование боевиков на оккупированных территориях. Впоследствии он объявил, что таки принял такое решение.

Боевики и Россия даже подписали совместные документы, согласно которым они смогут пользоваться общим оружием. Планируют определить границу между незаконными формированиями и Россией.

Международное сообщество выступило с резким осуждением этого циничного шага.

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