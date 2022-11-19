ЕС собирается признать Россию государством-террористом: что это дает Украине

Уже на следующей неделе Европарламент планирует проголосовать за признание России спонсором терроризма. Для Украины такое решение станет "международной картой", которая будет помогать нам в поисках мирных и эффективных решений.

Наша же задача – сделать все, чтобы Россия превращалась в Иран или Северную Корею. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк.

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Более того, признание Евросоюзом России страной-спонсором терроризма предоставит нам больше юридических инструментов для воплощения этой задачи. Все санкции, которые наши партнеры уже ввели против страны-агрессора, можно будет легко "умножить на 5" и это еще больше "загонит в угол" россиян.

Это еще больше приближает крушение системы и крушение самого Путина. По одной простой причине: следующему, кто будет заходить после него, будет одна простая задача – снять вот эти одеяния террористического государства,

– объяснил Давидюк.

По его словам, западные партнеры будут не прочь снять санкции с России. Впрочем, для этого Кремлю предстоит выполнить ряд условий, а именно:

полное освобождение украинских территорий;

выплата репараций нашему государству;

не мешать Украине двигаться вперед.

По мнению Давидюка, чем хуже политически, геополитически и дипломатично мы сделаем карму России, тем проще нам будет освободить свои территории и разрушить террористический режим страны-агрессора.

"Имея на столе то, что Россия государство-террорист – мы упрощаем в 10 раз все процедуры, которые есть", – подытожил политолог.

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