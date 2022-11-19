ЕС собирается признать Россию государством-террористом: что это дает Украине
Уже на следующей неделе Европарламент планирует проголосовать за признание России спонсором терроризма. Для Украины такое решение станет "международной картой", которая будет помогать нам в поисках мирных и эффективных решений.
Наша же задача – сделать все, чтобы Россия превращалась в Иран или Северную Корею. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк.
Актуально Европарламент согласовал текст резолюции о признании России спонсором терроризма: когда голосование
Что Украине даст признание ЕС России террористом
Более того, признание Евросоюзом России страной-спонсором терроризма предоставит нам больше юридических инструментов для воплощения этой задачи. Все санкции, которые наши партнеры уже ввели против страны-агрессора, можно будет легко "умножить на 5" и это еще больше "загонит в угол" россиян.
Это еще больше приближает крушение системы и крушение самого Путина. По одной простой причине: следующему, кто будет заходить после него, будет одна простая задача – снять вот эти одеяния террористического государства,
– объяснил Давидюк.
По его словам, западные партнеры будут не прочь снять санкции с России. Впрочем, для этого Кремлю предстоит выполнить ряд условий, а именно:
- полное освобождение украинских территорий;
- выплата репараций нашему государству;
- не мешать Украине двигаться вперед.
По мнению Давидюка, чем хуже политически, геополитически и дипломатично мы сделаем карму России, тем проще нам будет освободить свои территории и разрушить террористический режим страны-агрессора.
"Имея на столе то, что Россия государство-террорист – мы упрощаем в 10 раз все процедуры, которые есть", – подытожил политолог.
Давидюк объяснил, как на Украину повлияет признание России террористом: смотрите видео
Кто уже признал официально Россию террористом
- Сенат Польши 26 октября поддержал резолюцию о признании властей России террористическим режимом. Польша осудила российскую агрессию и призвала другие демократические страны принять решение.
- 18 октября парламент Эстонии осудил попытку России аннексировать оккупированные украинские территории. Страна объявила Россию государством-спонсором терроризма.
- Неделей ранее 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы также сочла российский режим террористическим. ПАСЕ – первая международная организация, принявшая это решение.
- Сейм Латвии еще в августе признал Россию государством, спонсирующим терроризм в мире. Рига также призвала Евросоюз прекратить выдавать визы гражданам страны-агрессора, а также белорусам.