Почему Блинкен "тормозит" признание россии спонсором терроризма: предположение аналитика

Государственный департамент США пока не признал россию страной-спонсором терроризма. Энтони Блинкен медлит с принятием решения, потому что в этом процессе существуют определенные трудности.

Такое мнение 24 каналу высказал политолог, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Недавно сенаторы обеих партий в очередной раз призвали Госдеп признать россию спонсором терроризма.

К теме Блинкен тормозит признание россии спонсором терроризма: Пионтковский сказал, как это завершится

Почему медлит Блинкен

Отдельные политики считают, что позиция Госсекретаря США связана с нежеланием ставить окончательную точку в отношениях с москвой.

Однако, по словам Краева, Энтони Блинкен не отмечается пророссийской риторикой.

Блинкен – не политик, а профессиональный дипломат. Он смотрит на это (признание россии спонсором терроризма – 24 канал) с инструментальной точки зрения. С точки зрения прагматики это очень сложно,

– отметил политолог.

Трудности с признанием россии спонсором терроризма

По словам Краева, после того, как Госдеп США признает россию государством-спонсором терроризма, нужно будет убедить всех союзников сделать то же самое.

Нужно, чтобы такие же решения приняли все союзники по НАТО, включая Венгрию, Германию, Францию,

– отметил он.

Политолог пояснил, что США должны убедить партнеров, чтобы те:

полностью разорвали экономические связи с россией;

вывели все инвестиции с российского рынка;

арестовали все российское имущество;

заблокировали российские визы;

прекратили любые контакты с москвой.

"Вы можете себе представить, как будет напрягаться бедный Госдепартамент, выполняя это задание? Сейчас это просто невозможно", – подчеркнул эксперт Совета внешней политики "Украинская призма".

Признание россии спонсором терроризма: кратко

В конце августа Сенат США принял резолюцию, в рамках которой призвал Государственный департамент признать россию государством-спонсором терроризма из-за ее кровавых действий в Украине, а также Грузии, Сирии и Чечне.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, над вопросом признания россии страной-спонсором терроризма в США активно работают. Украина предоставляет международным партнерам всю необходимую информацию, факты, а также аргументы. Руководители ведомств делают все возможное для того, чтобы ускорить признание этого факта.

Представитель Госдепартамента США Андреа Калан в конце июля сообщила, что для того, чтобы признать страну спонсором терроризма, необходимо установить специальные критерии. Конгресс США занимается этим.

Вас может заинтересовать – ФБР обыскало поместье Трампа: смотрите видео