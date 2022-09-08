Зеленский в разговоре с Блинкеном поднял вопрос признания россии страной-террористом

Во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев президент Украины затронул немало вопросов. Одним из них стало официальное признание россии страной-спонсором терроризма.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения, сообщает 24 канал. Глава государства отметил необходимость признания россии спонсором терроризма.

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Россия является самым большим источником терроризма в мире

Владимир Зеленский подчеркнул, что теперь россия является крупнейшим в мире спонсором терроризма, поэтому глава государства настаивает на официальном признании этого статуса США.

Я затронул вопрос официального признания россии государством-террористом. Юридическая реальность должна всегда соответствовать фактической реальности. А это факт, что россия стала самым большим источником терроризма в мире. Можно выбирать тот или иной формат процедур, ту или иную формулу юридического давления против россии за террор, но мир должен получить однозначный сигнал, что российскому террору не будет прощения,

– подчеркнул президент.

Признание россии спонсором терроризма: главное

Еще в мае Верховная Рада обратилась к Конгрессу США с просьбой признать россию страной-спонсором терроризма.

За внесение стран в список спонсоров терроризма отвечает Госдеп США и его глава Энтони Блинкен. В июле спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала Блинкена сделать это, иначе Конгресс самостоятельно примет соответствующее решение. Пелоси аргументировала это тем, что полномочия по созданию списка стран-террористов Госдепу предоставил Конгресс. Уже через несколько дней в Конгрессе была принята резолюция, которой призвали Блинкена таки внести в список россию.

Однако 6 сентября президент США Джо Байден заявил, что США не будут признавать россию спонсором терроризма. В Белом доме впоследствии объяснили, что это якобы может иметь негативные последствия. Дело в том, что признание спонсором терроризма предполагает введение новых санкций, в том числе и вторичных – против стран и компаний, которые будут продолжать сотрудничество с Россией.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что, несмотря на слова Байдена, Украина продолжит требовать признания россии спонсором терроризма.

Вечернее обращение Владимира Зеленского: смотрите видео