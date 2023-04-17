Расследователи опубликовали данные вагнеровцев: один признался, что застрелил 5-летнюю девочку

Издание Gulagu.net опубликовало шокирующее признание вагнеровцев. Наемники ППК "Вагнера" по приказу Евгения Пригожина цинично расстреливали и пытали людей, среди которых были и дети.

В сети обнародовали информацию о вагнеровцах, признавшихся в своих преступлениях в отношении гражданского населения, передает 24 Канал.

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Что известно о военных преступниках

В сети отмечают, что пока мало информации об этих вагнеровцах. Относительно первого военного НПК "Вагнера", его зовут Азамат С. Улдаров. Он родился 7 декабря 1981 года.

Отмечается, что Улдаров был арестован. Однако с 23 августа 2022 года из него его помиловали по приказу Путина.

В сети даже обнародовали номер преступника – +79869857866. отмечают, что он был активен по состоянию на 2019 год. В соцсетях его странички не активны.

Вагнеровец, признавшийся в поступках против гражданских: смотрите фото

Вторым преступником, признавшимся Gulagu.net в убийстве мирных граждан, подростков и детей, является Алексей Савичев. Он родился 30 сентября 1974 года, вероятно, из города Острогожск, Воронежской области.

Его выпустили из тюрьмы по указу Путина со 2 сентября 2022 года. Номер преступника – +79805572285.



Шокирующие признание вагнеровцев / Фото из сети



Что известно о преступнике / Фото из сети

Что известно о материале Gulagu.net

Экс-командиры подразделений ПИК "Вагнера" рассказали журналистам, что Евгений Пригожин лично отдавал преступные приказы о расстрелах и убийствах. Также он одобрял террористические методы и жестокость.

Экс-заключенный Азамат Улдаров, входивший в ПИК "Вагнер", рассказал, что он лично отвез 18 украинских детей в Краснодар и Саратов, где похоронил их. По словам оккупанта, он убивал детей по приказу "сверху" и своего командира, в частности, Пригожина.

Среди пленных украинцев Пригожин покидал только снайперских девушек, командиров взводов и командиров направлений. Из 100 человек он мог оставить только 3, а остальные ликвидировали "в ноль".