Признав боевиков, Россия нарушит международное право и минские соглашения, – Столтенберг

15 февраля 2022 , 16:00
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Если Россия признает боевиков на Донбассе, то нарушит международное право. Кроме того, такой шаг Москвы усложнит урегулирование в рамках минских договоренностей.

Соответствующее заявление относительно принятия российской Госдумой обращения к Владимиру Путину о боевиках сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает 24 канал.

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Столтенберг о возможном признании Россией боевиков

Если это произойдет (признание Россией боевиков – 24 канал), это будет очередное грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины,
– подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что нет никаких сомнений, что Донецк и Луганск – это часть Украины в ее признанных международным сообществом границах. "Поэтому такое признание станет нарушением международного права", – добавил он.

Кроме того, это также нарушение и минских договоренностей. Генсек Альянса убежден, что подобные действия Москвы "усложнят поиски решений в рамках минских соглашений".

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Автор: Наталія Пристанська