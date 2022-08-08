Девушки со всего мира обращались, просили познакомить с "Призраком Киева", – Воздушные силы ВСУ

Легенда о "Призраке Киева" распространилась и за пределами Украины. Девушки из разных стран пытались познакомиться с этим супергероем.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он еще раз напомнил, что "Призрак Киева" – это сборный образ пилотов 40 бригады тактической авиации, отважно защищавших небо столицы в начале полномасштабного вторжения.

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Некоторые девушки были готовы выйти замуж

По словам Игната, Воздушные силы не придумывали эту легенду. Авторами образа стали люди, которые видели и снимали на видео героические ближние воздушные бои во время битвы за Киев. Тогда пилотов называли по-разному – и Украинский Супермен, и Мститель, и просто борец со злом. Но утвердилось "Призрак Киева".

Юрий Игнат вспоминает, что девушки из разных стран мира обращались в Воздушные силы ВСУ, чтобы познакомиться с "Призраком". Некоторые уже были готовы выйти замуж.

Когда люди начали официально обращаться с требованием, чтобы "Призраку Киева" присвоили государственные награды, тогда уже все пришлось объяснить.

Тогда рассказали, что "Призрак" – собирательный образ всех летчиков. Это – "призраки", которые появляются на пиксельных МиГ-29 там, где враг не ждет, и наносят ему невосполнимые потери,

– подчеркнул Игнат.

О каких самолетах мечтает новая генерация пилотов Украины – Игнат: смотрите видео

Добавим, Юрий Игнат рассказал, о каких самолетах мечтают украинские пилоты. Они героически воюют против оккупантов и надеются, что когда-нибудь смогут пересесть на более современную западную технику.