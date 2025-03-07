Призвал к "тишине в небе и море": Зеленский отреагировал на массированную атаку по Украине

В ночь на 7 марта Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку.

В частности, глава государства призвал к "тишине в небе и море". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что сказал Зеленский о массированной атаке

Украинский президент отметил, что Россия в очередной раз нанесла массированную атаку на энергетику Украины. По его словам, под ударом оказались различные объекты в Одесской, Полтавской, Черниговской и Тернопольской областях.

Всего этой ночью россияне применили почти крылатых и баллистических 70 ракет, а также почти две сотни ударных беспилотников. Зеленский отмечает, что все они были направлены против инфраструктуры, которая обеспечивает нормальную жизнь украинцев.

По словам главы государства, везде, где есть необходимость, продолжаются ремонтные работы. Кроме этого, есть повреждения и жилых зданий. В частности, в Харькове российская ракета попала рядом с домом, там пострадали люди. Сейчас им оказывается помощь.