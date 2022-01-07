Призвал Россию к деэскалации: Столтенберг поговорил с президентом Финляндии
Источник:Йенс Столтенберг в твиттере
Йенс Столтенберг провел переговоры с президентом Финляндии Саули Нииностио. Политики обсудили стягивание российских войск к границам Украины.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса отметил, что цивилизованный мир призывает Россию к деэскалации. Об этом он написал в социальных сетях в пятницу, 7 января.
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Поговорил с президентом Финляндии Саули Нииностио о ситуации с безопасностью в Европе и наращивании присутствия России в Украине и вокруг нее,
– сообщил генсек НАТО.
По его словам, Североатлантический альянс продолжает координировать свои действия с близким партнером – Финляндией. Он добавил, что НАТО уважает право каждого государства выбирать свой путь.
Угроза вторжения России в Украину
- Еще в октябре 2021 года в западных СМИ начали публиковать информацию о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной и готовится к полномасштабному вторжению. ГУР подтвердило это, уточнив, что враг может напасть в конце января – в феврале 2022 года.
- Мир обещает Москве мощные санкции в случае агрессии в отношении Украины – под удар попадет газопровод Северный поток-2 и участие России в системе международных платежей SWIFT.
- Кремль пытается шантажировать международное сообщество через ультиматумы США и НАТО и обнародование перечня "гарантий безопасности", в том числе запрет Украине стать членом Альянса.
- Алексей Данилов сообщил, что российских войск под украинской границей сейчас меньше, чем во время учений Запад-2021 в апреле 2021 года. Он убежден, что вероятность вторжения низкая.
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Текст публикации Йенса Столтенберга:
Поговорил с президентом Финляндии Саули Ниинио о ситуации с безопасностью в Европе и наращивании присутствия России в Украине и вокруг нее. Мы призываем Россию к деэскалации.