Укр Рус
24 Канал Новости Украины Мобилизация в 2026 году: кого могут призвать в первую очередь
23 января, 14:44
3

Мобилизация в 2026 году: кого могут призвать в первую очередь

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • Общая мобилизация охватывает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют ограничения на выезд за границу и обязаны находиться на воинском учете.
  • Под призыв в 2026 году подлежат военнообязанные и резервисты до 60 лет, а также отдельные лица с судимостью, которые не совершили преступления против нацбезопасности.

Верховная Рада 14 января 2026 года приняла законы, которые утверждают указы главы государства о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Однако, соответствующее решение должно быть подписано Владимиром Зеленским и только тогда сможет вступить в силу.

Мобилизации подлежит значительное количество военнообязанных. 24 Канал объясняет, кто подлежит призыву во время действия особого правого режима в Украине.

Смотрите также Военные могут получить статус УБД: куда следует обращаться, чтобы подать заявление

Что такое общая мобилизация?

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в Украине предусмотрена общая или частичная мобилизация.

Общая мобилизация проводится одновременно на всей территории государства и охватывает органы власти, предприятия, учреждения, Вооруженные силы и другие военные формирования. Частичная же касается отдельных регионов.

Во время общей мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и имеют ряд ограничений, в частности относительно выезда за границу, изменения места жительства и передвижения.

Также они обязаны:

  • находиться на воинском учете в ТЦК и по месту работы;
  • иметь при себе военно-учетные документы;
  • сообщать ТЦК об изменении данных в течение 7 дней;
  • проходить ВВК в случае вызова;
  • являться для службы в случае призыва.

Кто подлежит призыву в 2026 году?

Согласно постановлению Кабмина №560, мобилизации подлежат:

  • военнообязанные и резервисты до 60 лет, годные по состоянию здоровья и без права на отсрочку;
  • те, кто имеет право на отсрочку, но от нее отказался;
  • отдельные категории лиц с судимостью или подозреваемые, если это не касается преступлений против нацбезопасности и особо тяжких преступлений;
  • люстрированные чиновники, которые имеют статус военнообязанных или резервистов.

Лица, которые находились под стражей и дали согласие на мобилизацию, после освобождения обязаны явиться в ТЦК в течение 48 часов.

Что известно об изменениях в оформлении отсрочек и бронирования в 2026 году?

  • В 2026 году отсрочку от мобилизации предоставляют отдельным категориям военнообязанных, определенных статьей 23 Закона Украины №3543. Оформление отсрочки осуществляется преимущественно в электронном формате через приложение Резерв+, что подтверждает статус без личного обращения в ТЦК.

  • С начала 2026 года в Украине пересмотрят финансовые условия для бронирования военнообязанных работников. Минимальная начисленная зарплата, что позволяет работодателю оформить бронирование, возрастет до 21 617 гривен в месяц вместо предыдущих 20 тысяч.

  • Процедура бронирования работников осуществляется онлайн через портал Дія. Заявки обрабатываются за 24 часа.