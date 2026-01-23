Мобилизация в 2026 году: кого могут призвать в первую очередь
- Общая мобилизация охватывает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют ограничения на выезд за границу и обязаны находиться на воинском учете.
- Под призыв в 2026 году подлежат военнообязанные и резервисты до 60 лет, а также отдельные лица с судимостью, которые не совершили преступления против нацбезопасности.
Верховная Рада 14 января 2026 года приняла законы, которые утверждают указы главы государства о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Однако, соответствующее решение должно быть подписано Владимиром Зеленским и только тогда сможет вступить в силу.
Мобилизации подлежит значительное количество военнообязанных. 24 Канал объясняет, кто подлежит призыву во время действия особого правого режима в Украине.
Смотрите также Военные могут получить статус УБД: куда следует обращаться, чтобы подать заявление
Что такое общая мобилизация?
Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в Украине предусмотрена общая или частичная мобилизация.
Общая мобилизация проводится одновременно на всей территории государства и охватывает органы власти, предприятия, учреждения, Вооруженные силы и другие военные формирования. Частичная же касается отдельных регионов.
Во время общей мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и имеют ряд ограничений, в частности относительно выезда за границу, изменения места жительства и передвижения.
Также они обязаны:
- находиться на воинском учете в ТЦК и по месту работы;
- иметь при себе военно-учетные документы;
- сообщать ТЦК об изменении данных в течение 7 дней;
- проходить ВВК в случае вызова;
- являться для службы в случае призыва.
Кто подлежит призыву в 2026 году?
Согласно постановлению Кабмина №560, мобилизации подлежат:
- военнообязанные и резервисты до 60 лет, годные по состоянию здоровья и без права на отсрочку;
- те, кто имеет право на отсрочку, но от нее отказался;
- отдельные категории лиц с судимостью или подозреваемые, если это не касается преступлений против нацбезопасности и особо тяжких преступлений;
- люстрированные чиновники, которые имеют статус военнообязанных или резервистов.
Лица, которые находились под стражей и дали согласие на мобилизацию, после освобождения обязаны явиться в ТЦК в течение 48 часов.
Что известно об изменениях в оформлении отсрочек и бронирования в 2026 году?
В 2026 году отсрочку от мобилизации предоставляют отдельным категориям военнообязанных, определенных статьей 23 Закона Украины №3543. Оформление отсрочки осуществляется преимущественно в электронном формате через приложение Резерв+, что подтверждает статус без личного обращения в ТЦК.
С начала 2026 года в Украине пересмотрят финансовые условия для бронирования военнообязанных работников. Минимальная начисленная зарплата, что позволяет работодателю оформить бронирование, возрастет до 21 617 гривен в месяц вместо предыдущих 20 тысяч.
Процедура бронирования работников осуществляется онлайн через портал Дія. Заявки обрабатываются за 24 часа.