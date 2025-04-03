Путин заставит призывников воевать в Украине: выводы британской разведки

Новые российские призывники, которых набирают на весенний призыв, вероятно, будут вынуждены подписывать контракты для участия в войне в Украине. Это часть стратегии России для замещения огромных потерь на поле боя и поддержки военных усилий.

Об этом рассказывает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает 24 Канал. Российские призывники, которых планируют мобилизовать во время нынешнего весеннего призыва, вероятно, будут вынуждены подписывать контракты для отправки на войну в Украину.

Читайте также В армию России заберут рекордное количество человек: военный обозреватель отметил важный нюанс

Путин заставит призывников воевать в Украине

Британская разведка отметила, что российские призывники, которых планируют мобилизовать во время нынешнего весеннего призыва, вероятно, будут вынуждены подписывать контракты для отправки на войну в Украине.

Это стало известно из анализа указа Путина, подписанного в конце марта, о призыве 160 тысяч россиян на срочную службу.

Согласно разведданным, Россия традиционно не отправляет призывников в зону боевых действий, однако в прошлом году, во время боевых действий в Курской области, призывники уже участвовали в боевых операциях. Это вызвало значительное недовольство среди родителей, поскольку их сыновей отправляли в зону боевых действий после четырехмесячной подготовки.

Этот призыв является крупнейшим с 2011 года и является частью планов Минобороны России по увеличению численности армии до 1,5 миллиона человек к 2026 году. По прогнозам британской разведки, из-за огромных потерь, понесенных Россией в Украине, на призывников будет значительное давление, чтобы они подписали контракт на постоянную военную службу, что даст им возможность участвовать в войне в Украине.