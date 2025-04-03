Про це розповідає Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, передає 24 Канал. Російські призовники, яких планують мобілізувати під час цьогорічного весняного призову, ймовірно, будуть змушені підписувати контракти для відправки на війну в Україні.

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Путін змусить призовників воювати в Україні

Британська розвідка зауважила, що російські призовники, яких планують мобілізувати під час цьогорічного весняного призову, ймовірно, будуть змушені підписувати контракти для відправки на війну в Україні.

Це стало відомо з аналізу указу Путіна, підписаного наприкінці березня, про призов 160 тисяч росіян на строкову службу.

Згідно з розвідданими, Росія традиційно не відправляє призовників у зону бойових дій, однак минулого року, під час бойових дій у Курській області, призовники вже брали участь у бойових операціях. Це викликало значне невдоволення серед батьків, оскільки їхніх синів відправляли в зону бойових дій після чотиримісячної підготовки.

Цей призов є найбільшим з 2011 року і є частиною планів Міноборони Росії щодо збільшення чисельності армії до 1,5 мільйона осіб до 2026 року. За прогнозами британської розвідки, через величезні втрати, понесені Росією в Україні, на призовників буде значний тиск, щоб вони підписали контракт на постійну військову службу, що дасть їм можливість брати участь у війні в Україні.