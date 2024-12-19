Это диагноз, – Подоляк эмоционально разнес угрозы Путина во время прямой линии

Владимир Путин 19 декабря провел традиционную прямую линию, на которой отвечал на подготовленные вопросы и подвел итоги года. Диктатор отметил продвижение оккупантов на линии фронта, фантазировал о борьбе с нацизмом и хвастался якобы успехами на Курщине.

Глава Кремля также пригрозил ударами "Орешником" по центру Киева, чтобы испытать западную ПВО. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил 24 Каналу, что только таких заявлений хватит, чтобы понять неадекватность Путина и то, что с ним вообще нельзя говорить.

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Подоляк разнес угрозы Путина

"В XXI веке человек угрожает устроить апокалипсис в 3-миллионном городе. Что это вообще такое? Он фактически говорит, что он диагностированный человек, не разговаривайте со мной", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Очевидно, что Путин вообще не понимает, что происходит. Он не знает, какое количество российских погибших, уничтоженной техники, куда движется фронт. При этом продолжает говорить в своей людоедской манере о геноциде украинского народа. Хочет посоревноваться с НАТО, а местом для этого выбрал Киев.

В этом нет никакой реакции. Вы понимаете абсурдность того, что происходит?

– сказал советник главы ОПУ.

Он добавил, что Владимир Путин – это человек, который всего боится. Но когда чувствует отсутствие рисков, то хочет везде подчеркнуть свое присутствие. Россияне слышат о замораживании боевых действий, мирных переговорах. Путин это понимает, поэтому манифестирует, ведет себя вызывающе, хочет выглядеть мачо.

Когда на Западе принимают жесткие решения против Путина – он прячется. Как только чувствует послабление – начинает угрожать, говорить, что его надо бояться. Это проблематика, которую не понимают те, кто побуждает Россию так себя вести,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Все так называемые "мирные планы", которые требуют уступок от Украины, только провоцируют Путина вести себя еще наглее.

Напомним, во время прямой линии диктатор назвал циничные условия для переговоров с Украиной. Он абсурдно заявил, что украинская власть якобы является нелегитимной, требовал вернуться к Стамбульским договоренностям, отказа от вступления в НАТО и территориальных уступок.