Очільник Кремля також пригрозив ударами "Орешником" по центру Києва, щоб випробувати західну ППО. Радник глави ОПУ Михайло Подоляк зауважив 24 Каналу, що лише таких заяв вистачає, щоб зрозуміти неадекватність Путіна й те, що з ним взагалі не можна говорити.

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Подоляк розніс погрози Путіна

"У XXI столітті людина погрожує влаштувати апокаліпсис у 3-мільйонному місті. Що це взагалі таке? Він фактично говорить, що він діагностована людина, не розмовляйте зі мною", – наголосив Михайло Подоляк.

Очевидно, що Путін взагалі не розуміє, що відбувається. Він не знає, яка кількість російських загиблих, знищеної техніки, куди рухається фронт. При цьому продовжує говорити у своїй людожерській манері про геноцид українського народу. Хоче позмагатися з НАТО, а місцем для цього вибрав Київ.

На це немає жодної реакції. Ви розумієте абсурдність того, що відбувається?,

– сказав радник глави ОПУ.

Він додав, що Владімір Путін – це людина, яка всього боїться. Але коли відчуває відсутність ризиків, то хоче всюди наголосити на своїй присутності. Росіяни чують про замороження бойових дій, мирні переговори. Путін це розуміє, тому маніфестує, поводиться зухвало, хоче виглядати мачо.

Коли на Заході ухвалюють жорсткі рішення проти Путіна – він ховається. Як тільки відчуває послаблення – починає погрожувати, говорити, що його треба боятися. Це проблематика, яку не розуміють ті, хто спонукають Росію так себе поводити,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Отже, всі так звані "мирні плани", які вимагають поступок від України, тільки провокують Путіна поводитися ще нахабніше.

Нагадаємо, під час прямої лінії диктатор назвав цинічні умови для переговорів з Україною. Він абсурдно заявив, що українська влада нібито є нелегітимною, вимагав повернутися до Стамбульських домовленостей, відмови від вступу в НАТО й територіальних поступок.