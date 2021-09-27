Прямая угроза, – Пионтковский о заявлениях Путина и Лукашенко относительно войск НАТО в Украине

27 сентября 2021 , 21:50
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Источник:

24 канал

Последние заявления Владимира Путина и Александра Лукашенко относительно войск НАТО в Украине почти идентичны. В то же время это прямые угрозы государственных деятелей.

Об этом в программе "Между прочим" с Дмитрием Гнапом и Денисом Казанским на 24 канале рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, угрозы Украине звучат ежедневно и на российских пропагандистских телеканалах.

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Пионтковский отметил, что Лукашенко в своей "совхозной" манере развил определенные тезисы об Украине. Они также являются определенной угрозой.

Лукашенко является вторым или третьим человеком в Союзном государстве. Это уже прямая угроза,
– рассказал публицист.

Справка. Владимир Путин и Александр Лукашенко в сентябре договорились о создании Союзного государства. Кроме того, они не исключили даже создания Союзного парламента России и Беларуси.

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Что этому предшествовало

  • Александр Лукашенко заявил, что на границе Украины и Беларуси открывается новый "фронт". Все из-за того, что на территорию государства "тянут войска НАТО".
  • Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко назвал такие высказывания очередной безосновательной инсинуацией в адрес Украины.
  • В то же время Владимир Путин считает, что расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины означало бы для России пересечение ее "красных линий".
  • Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление Кремля о НАТО. По его словам, Украина самостоятельно будет определять, что ей делать со своей стороны границы.
Автор: Тетяна Кійовська