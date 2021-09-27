Прямая угроза, – Пионтковский о заявлениях Путина и Лукашенко относительно войск НАТО в Украине
Источник:24 канал
Последние заявления Владимира Путина и Александра Лукашенко относительно войск НАТО в Украине почти идентичны. В то же время это прямые угрозы государственных деятелей.
Об этом в программе "Между прочим" с Дмитрием Гнапом и Денисом Казанским на 24 канале рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, угрозы Украине звучат ежедневно и на российских пропагандистских телеканалах.
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Пионтковский отметил, что Лукашенко в своей "совхозной" манере развил определенные тезисы об Украине. Они также являются определенной угрозой.
Лукашенко является вторым или третьим человеком в Союзном государстве. Это уже прямая угроза,
– рассказал публицист.
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Что этому предшествовало
- Александр Лукашенко заявил, что на границе Украины и Беларуси открывается новый "фронт". Все из-за того, что на территорию государства "тянут войска НАТО".
- Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко назвал такие высказывания очередной безосновательной инсинуацией в адрес Украины.
- В то же время Владимир Путин считает, что расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины означало бы для России пересечение ее "красных линий".
- Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление Кремля о НАТО. По его словам, Украина самостоятельно будет определять, что ей делать со своей стороны границы.