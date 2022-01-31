Прямо сейчас Россия направляет еще больше сил к границам Украины, – США на Совбезе ООН
31 января 2022 , 17:53Читати новину українською
Источник:24 канал
США во время Совбеза ООН 31 января заявили, что Россия направляет еще больше сил к границе с Украиной. Штаты уверяют, что это делается прямо в этот момент.
Во время выступления в штаб-квартире ООН, США в очередной раз подчеркнули, что Россия может выбрать путь дипломатии. Вместе с партнерами по всему миру они обеспокоены угрозой, которую создает Россия.
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