Прямое попадание в резервуар с топливом, – в ОГА доложили о ситуации на нефтебазе в Василькове
Источник:фейсбук Алексея Кулебы
Россияне не прекращают боевые действия возле Киева. Ночью 27 февраля из-за вражеских обстрелов снаряд попал в нефтебазу под Васильковом.
После этого возник пожар, а начать его преодолевать спасатели не могут – все из-за тех же обстрелов. Об этом рассказал глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.
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Пожар на нефтебазе под Васильковом: есть угроза экологической катастрофы
Вот что о текущей ситуации с пожаром на нефтебазе рассказал Кулеба:
- Бой за аэропорт под Васильковом продолжается.
- Россияне нанесли удар ракетами по нефтебазе в селе Крячки.
- Вспыхнул большой пожар, который виден даже из Киева.
- Спасатели не могут даже начать тушить – из-за постоянных обстрелов.
- Так что пока удалось только перекрыть поставки газа.
- Вспыхнула нефтебаза сети АЗС КЛО.
Имеем прямое попадание в один из 10 резервуаров с топливом. Огонь может перекинуться и на другие. В таком случае нам грозит неизбежная экологическая катастрофа. Делаем все возможное, чтобы этого не допустить!
– сообщил председатель ОГА.
Видео взрыва на нефтебазе под Васильковом:
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