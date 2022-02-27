Прямое попадание в резервуар с топливом, – в ОГА доложили о ситуации на нефтебазе в Василькове

Россияне не прекращают боевые действия возле Киева. Ночью 27 февраля из-за вражеских обстрелов снаряд попал в нефтебазу под Васильковом.

После этого возник пожар, а начать его преодолевать спасатели не могут – все из-за тех же обстрелов. Об этом рассказал глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

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Пожар на нефтебазе под Васильковом: есть угроза экологической катастрофы

Вот что о текущей ситуации с пожаром на нефтебазе рассказал Кулеба:

Бой за аэропорт под Васильковом продолжается.

Россияне нанесли удар ракетами по нефтебазе в селе Крячки.

Вспыхнул большой пожар, который виден даже из Киева.

Спасатели не могут даже начать тушить – из-за постоянных обстрелов.

Так что пока удалось только перекрыть поставки газа.

Вспыхнула нефтебаза сети АЗС КЛО.

Имеем прямое попадание в один из 10 резервуаров с топливом. Огонь может перекинуться и на другие. В таком случае нам грозит неизбежная экологическая катастрофа. Делаем все возможное, чтобы этого не допустить!

– сообщил председатель ОГА.

Видео взрыва на нефтебазе под Васильковом:

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