Прямое попадание в резервуар с топливом, – в ОГА доложили о ситуации на нефтебазе в Василькове

27 февраля 2022 , 04:10
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Источник:

фейсбук Алексея Кулебы

Россияне не прекращают боевые действия возле Киева. Ночью 27 февраля из-за вражеских обстрелов снаряд попал в нефтебазу под Васильковом.

После этого возник пожар, а начать его преодолевать спасатели не могут – все из-за тех же обстрелов. Об этом рассказал глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

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Пожар на нефтебазе под Васильковом: есть угроза экологической катастрофы

Вот что о текущей ситуации с пожаром на нефтебазе рассказал Кулеба:

  • Бой за аэропорт под Васильковом продолжается.
  • Россияне нанесли удар ракетами по нефтебазе в селе Крячки. 
  • Вспыхнул большой пожар, который виден даже из Киева.
  • Спасатели не могут даже начать тушить – из-за постоянных обстрелов.
  • Так что пока удалось только перекрыть поставки газа.
  • Вспыхнула нефтебаза сети АЗС КЛО.

Имеем прямое попадание в один из 10 резервуаров с топливом. Огонь может перекинуться и на другие. В таком случае нам грозит неизбежная экологическая катастрофа. Делаем все возможное, чтобы этого не допустить!
– сообщил председатель ОГА.

Важно!  В то же время в ГСЧС сообщили, что угрозы разлива горючего нет, люди пока в безопасности. Однако ветер действительно может принести опасные продукты горения в густонаселенные районы.

Видео взрыва на нефтебазе под Васильковом:

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Автор: Олесь Друкач