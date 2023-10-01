Изменяет много аспектов жизни: юрист объяснил, что такое пробационный надзор

В Украине появится новый вид уголовного наказания – пробационный надзор. Теперь осужденные за некоторые уголовные преступления будут отбывать наказание без изоляции от общества, то есть не в тюрьме.

Закон вступит в силу через шесть месяцев. Пробационный надзор должен стать своего рода промежуточным звеном между условным сроком и лишением свободы. Юрист Иван Карнаух рассказал 24 Каналу, какая цель этого законопроекта.

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Что такое пробационный надзор

Определение пробационный надзор можно назвать новым лишь относительно, поскольку начиная с 2000 года в законодательство имплантировалась возможность применения такого вида надзора, отметил Карнаух. Просто он имел другие названия, но суть его сводилась к тому, что вместо отбывания наказания в специализированных колониях, например в тюрьмах, следственных изоляторах, человеку назначалось определенное количество обязанностей, которых он должен был соблюдать.

В частности, периодическое посещение специальных мест для контроля того, что человек действительно выполняет эти обязанности, запрет изменять адрес проживания, места работы без уведомления соответствующих органов, вводились ограничения по пересечению границы и изменению территории проживания, а также лечение, если лицо имело наркотическое или другую зависимость,

– отметил Карнаух.

Легкое наказание

В связи с принятием нового законодательства увеличивается список преступлений, к которым можно использовать такой вид наказания. В новый перечень попали преступления, ранее гарантировавшие заключение лица и изоляцию от общества.

В целом пробационный надзор как возможное наказание вводится в более чем 140 статей Уголовного кодекса. В частности, его могут назначить по статьям:

Побои и пытки;

Домашнее насилие;

Угроза убийством;

Заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни;

Неоказание помощи больному медицинским работником;

Насильственное донорство;

Эксплуатация детей;

Принуждение к вступлению в половую связь;

Нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации или агитации референдума;

Воровство;

Грабеж;

Мошенничество;

Незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи;

Незаконное завладение землями аква фонда в особо огромных размерах;

Незаконная охота;

Умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства и объектов природно-заповедного фонда;

Препятствование деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

Злоупотребление властью или служебным положением;

Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом;

Заведомо незаконное задержание, домашний арест или содержание под стражей;

Нарушение права на защиту;

Вмешательство в деятельность судебных органов;

Угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного и т.п.

По мнению юриста, в условиях военного положения гуманизация по таким статьям и преступлениям странная.

Цель законопроекта – это необходимость для того, чтобы освободить места исполнения наказаний, следственные изоляторы, которые по мнению законодателей связаны с необходимостью пополнения обменного фонда и содержания военнопленных.

Настолько это соответствует действительности – будем следить за развитием событий, но перечень статей свидетельствует о том, что именно по этим статьям выносилось большое количество обвинительных приговоров и виновные оказывались за решеткой.

– сказал юрист.

После вступления в силу обидчика максимум может ожидать – домашний арест. То есть, он будет оставаться на свободе, но периодически вынужден будет приходить в органы пробации для того, чтобы отметиться. Серьезное наказание злоумышленник не получит, если не совершит тяжких преступлений, за которые предусматривается наказание от 5 лет.

Санкция статей, предусматривающих наказание более 5 лет это либо тяжкие телесные повреждения, либо умышленные убийства. Однако метод пробации не является императивным – суды продолжают размещать такие лица в места лишения свободы.

Законодательные изменения в Украине