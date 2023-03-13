Перед Крымским мостом растянулась огромная пробка на 3 километра
Со стороны России на подъезде к Крымскому мосту образовалась огромная пробка. Вечером 12 марта очередь из машин растянулась на 3 километра.
Вечером 12 марта на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась пробка. Судя по трафику, по состоянию на 2:30 ночи по украинскому времени машины до сих пор стоят. Об этом пишет 24 Канал.
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Что случилось
Российские паблики около 9 вечера 12 марта начали сообщать, что на подъезде к Крымскому мосту со стороны России образовалась пробка длиной 3 километра. Причина тому – техническая неисправность на одном из пунктов обзора.
Водители сообщили журналистам, что на въезде в Крымский мост сломался рентген, которым проверяют весь транспорт.
Судя по трафику на Google maps, ночью рентген до сих пор не починили и новый не подвезли – машины до сих пор стоят в 3-километровой пробке.
Пробки перед Крымским мостом ночью на 13 марта / Скриншот
Россияне проверяют все авто на рентгене после взрывов на Крымском мосту
- 8 октября около 6 часов утра 8 октября на Керчинском мосту случился мощный взрыв, что серьезно повредило часть моста.
- В России заявили, что взрывчатка была внутри одного из грузовиков. Интересно, что накануне в Кремле неоднократно уверяли, что тщательно проверяют все заезжающие на мост транспортные средства.
- Сначала российские СМИ начали писать, что так произошло, потому что фуру не загоняли на рентген. Впоследствии версия изменилась и ФСБ России показали свое "мастерство" фотошопа, заявив, что рентген таки есть. Однако, после анализа экспертов стало очевидно, что это рисунок.
- Но, очевидно, взрывы так испугали оккупантов, что теперь на рентген загоняют абсолютно все автомобили. Действителен ли такой метод защиты от "хлопка" – покажет время.