Те, что не хотят мобилизовать, подписывают приговор бойцам на фронте

Все чаще гражданские люди прячут глаза, когда говорю о важности мобилизации и демобилизации.

Осознайте, что это несправедливо

У моего собрата родился ребенок, где-то полтора года назад. Его не пугают посадки, не пугает война. Его пугает только то, что ребенок не узнает отца, когда он вернется. Я верю, что вернется. Об этом заявил Маси Найем, сообщает 24 Канал.

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Проблема с ротациями и тем, что не отпускают в отпуска, прямо связана с тем, что нет мобилизации. Представьте себе: подразделение после боевых действий укомплектовано на 50%. Из этих 50% есть определенное количество раненых, определенное количество, которые хотят домой просто в отпуск, а вам поставили задачу держать какую-то линию фронта.

Если командир примет справедливое решение отправить раненого на ВВК, а парня, который законно хочет, в отпуск – мы голые-босые, у нас нет фронта.

Поэтому, когда люди не идут мобилизоваться, то фактически подписываются под тем, что каждый военный, который имеет право на отпуск – не получит его. Это несправедливо. Просто осознайте, что это несправедливо.

Кроме того, чем дольше человек на войне – тем сложнее будет вернуться. Это еще более длинный путь домой.