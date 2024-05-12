Новый план Трампа по войне в Украине: какой главный недостаток

Американские СМИ опубликовали возможные детали плана Дональда Трампа по войне в Украине. Согласно тезисам, США продолжат помогать Украине, если Киев пойдет на переговоры с Москвой. Однако нашей стране разрешат настаивать на возвращении всех территорий.

В случае подписания мирного соглашения, которое будет приемлемо для Украины, Соединенные Штаты могут отменить санкции против России. В эфире 24 Канала политолог Игорь Рейтерович объяснил, в чем главная проблематика плана Трампа.

Обратите внимание В одном Трамп прав: почему Европа до сих пор не готова к войне с Россией

Что не так с планом Трампа

Рейтерович заметил, что в сети появились только общие абрисы этого плана. На первый взгляд, он может даже показаться немножко лучшим, чем можно было ожидать от Трампа. По крайней мере речь не идет об уступках России украинскими территориями. Однако в целом фактически план Трампа о замораживании войны в Украине.

По логике этого плана США продолжают оказывать нам помощь, еще есть отдельное уточнение – Вашингтон должен приложить значительные усилия для построения новой архитектуры безопасности Украины. Хотя с другой стороны, речь идет об отсрочке вступления нашей страны в НАТО,

– сказал политолог.

Кроме того, в конце есть интересное положение о том, что будут введены специальные дополнительные пошлины и санкции на российские энергоносители, чтобы благодаря этому финансировать восстановление Украины.

Ключевой недостаток

По мнению Рейтеровича, в этом плане есть несколько неплохих вещей, которые могут быть перспективными с точки зрения решения проблемы российско-украинской войны. Однако ключевой недостаток этого плана в том, что он базируется на мнении о том, что Россия решит заканчивать войну, прекращать обстрелы Украины и будет годами договариваться о чем-то.

Вот на чем базируется уверенность Трампа и его советников, что Россия на это пойдет без того, что она получит серьезное поражение на поле боя и будет вынуждена сама просить об этих переговорах? Это пока не понятно,

– отметил политолог.

Еще один интересный момент – речь идет об ослаблении некоторых санкций, но вероятно, исключительно со стороны Соединенных Штатов Америки, хотя основной удар России наносят прежде всего санкции, которые ввел Евросоюз.

Как Трамп вообще сначала планирует с европейцами договориться о том, чтобы вместе давить на Россию и в определенной степени, видимо, давить на Украину, чтобы начинать переговоры? Ответа на этот вопрос пока нет,

– добавил Рейтерович.

Возможно, впоследствии появится более подробная информация, потому что сейчас это очень поверхностный прогноз.

Как эволюционирует позиция Трампа