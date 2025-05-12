Порох распаковывался перед стрельбой: на фронте снова заметили проблемные 120-миллиметровые мины

Защитники Украины на одном из самых горячих направлений получили минометные выстрелы с бракованными зарядами. Сообщают, что мина может перелетать или недолетать на 500 метров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на члена Общественного антикоррупционного совета Минобороны (ОАР МОУ) Виктора Бищука.

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Что известно о проблемных 120-миллиметровых минах

Украинским военным начали прибывать новые минометные выстрелы. По словам Бищука, пакеты метательного заряда "крайне низкого качества".

Во время выстрела и корректировки мина себя ведет неконтролируемо (перелет, недолет). На одинаковых установках прицела разница в дальности достигала до 500 метров. Порох распаковывался перед стрельбой,

– сообщают бойцы.

Виктор Бищук отметил, что с такой погрешностью – это стрельба впустую, что особенно плохо в условиях наступления врага на этом участке фронта.

Напомним, что в 2024 году уже был скандал с минами. Тогда причинами назвали снижение температуры и повышение влажности. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что в условиях сухой погоды эти мины не давали никаких сбоев.

Он отмечал, что системных проблем с боеприпасами не было – проблемной была именно партия определенных производителей. Все мины из партии были отозваны на завод.