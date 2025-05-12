Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на члена Громадської антикорупційної ради Міноборони (ГАР МОУ) Віктора Біщука.

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Що відомо про проблемні 120-міліметрові міни

Українським військовим почали прибувати нові мінометні постріли. За словами Біщука, пакети метального заряду "вкрай низької якості".

Під час пострілу і коригування міна себе веде неконтрольовано (переліт, недоліт). На однакових установках прицілу різниця в дальності сягала до 500 метрів. Порох розпаковувався перед стрільбою,

– повідомляють бійці.

Віктор Біщук зазначив, що з такою похибкою – це стрільба впусту, що особливо погано в умовах наступу ворога на цій ділянці фронту.

Нагадаємо, що у 2024 році вже був скандал із мінами. Тоді причинами назвали зниження температури та підвищення вологості. Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що в умовах сухої погоди ці міни не давали жодних збоїв.

Він наголошував, що системних проблем з боєприпасами не було – проблемною була саме партія певних виробників. Усі міни з партії були відкликані на завод.