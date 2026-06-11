Две заманчивые цели: эксперт по энергетике сказал, как еще больше усугубить кризис с топливом в России

Существует мнение, что удары Сил обороны Украины по НПЗ и другим нефтегазовым объектам нанесли России больше вреда, чем европейские и американские санкции. С ним можно согласиться. Но сейчас важно продолжать эти удары.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев рассказал 24 Каналу, что Россия также понесла колоссальный ущерб из-за украинских ударов по тем же бензовозам. Однако пока всеобъемлющего топливного кризиса в России еще нет.

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Что нужно дальше сделать Украине?

По словам Рябцева, недавние атаки по российской логистике имеют значительный пропагандистский эффект. К тому же эти удары сильно эффективны, учитывая средства, затраченные на беспилотники, и убытки, которые несут оккупанты.

При этом Украина имеет возможность организовать масштабный топливный кризис в европейской части России и на временно оккупированных территориях. Для этого нужно продолжать такие удары. В свое время уже была похожая ситуация в 2025 году, но впоследствии удары прекратились.

Тут главное не останавливаться. У нас уже была такая серия ударов. Тогда профильные эксперты говорили, что это очень эффективно. Но потом почему-то удары прекратились. Россия получила возможность восстановить производство и нивелировать все проблемы,

– сказал Рябцев.

Как можно усилить топливный кризис в России: смотрите видео 24 Канала

Чтобы ухудшить ситуацию с топливом в России и на временно оккупированных территориях, нужно атаковать нефтеперекачивающие станции на расстоянии 1000 – 1500 километров от границы с Украиной. Именно там распределяют добытую нефть между нефтеперерабатывающими предприятиями внутри России, которые и так находятся под атаками.

Также Силы обороны хорошо поработали с российскими железнодорожными паромами, которые перевозили железнодорожные цистерны с топливом, в частности, в Крым. Но еще есть и автомобильные паромы. На территории России собираются бензовозы, которые неделями ждут эти паромы. Это также привлекательные цели,

– отметил Рябцев.

Добавим, цены на бензин на оптовом рынке на территории России выросли на 30 – 40% с начала года. Также топливо начали стремительно дорожать и в розничной торговле. Также особенно сложная ситуация во временно оккупированном Крыму. Там сейчас возможно купить бензин по QR-коду, но и с этим есть проблемы.