У России есть проблема, которая может подтолкнуть Путина к переговорам по завершению войны

В Кремле утверждают, что вроде бы готовы к переговорам, однако выдвигают неприемлемые для Украины условия. В частности Владимир Путин требует капитуляции нашего государства, хотя Россия сейчас не в лучшем положении, чтобы говорить об этом.

Такое мнение 24 Канала высказал политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, отметив, что Кремлю может хватить ресурсов для ведения войны только до 2025 года. Если Дональд Трамп продолжит свою политику в отношении страны-агрессора, в частности будет влиять на отношения между Россией и Китаем и способствовать уменьшению доходов от продажи нефти и газа, то это серьезно ударит по оккупантам.

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Давление на Россию

Путин понимает, что Россия, благодаря мировым санкциям, является изолированной. Страна-агрессор оказалась в огромном кризисе.

Важно! Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подчеркнула важность борьбы с нелегальным экспортом нефти и газа, что помогает России обходить ограничения. Между тем экономическая ситуация в России ухудшается: ключевая ставка выросла до 21%, а прогнозируемый рост ВВП в 2025 году может упасть до 0,5 – 1%.

По словам Андрея Городницкого, российские банки через внутренние кредиты едва держатся на плаву. Получать инвестиции или займы снаружи они не могут.

В России возникает огромная проблема, чтобы финансировать эту войну. Конечно, оккупанты еще держатся, но долго проводить боевые действия больших масштабов они уже не имеют возможности. Это время для них истекает очень быстро,

– сказал он.

Хитрый план Путина

Политический эксперт предположил, что именно поэтому Путин говорит о желании идти на переговоры, ведь других вариантов у России нет. Оккупантам нужно передохнуть, чтобы Запад снял с них санкции, а деньги продолжили поступать в страну.

В России, вероятно, рассчитывают, что в будущем удастся создать тесные связи с Китаем, чтобы сделать Пекин еще более надежным союзником.

Китай может снова начать зарабатывать огромные средства на супер современных технологиях, в которые там вкладывались в течение последних 15 лет. Поэтому Россия будет пытаться убедить Китай, что они вроде бы должны вместе действовать на разных фронтах,

– высказался Андрей Городницкий.