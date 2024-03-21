Все не так "чудесно": у Зеленского назвали проблемы России с ракетами

В России не все так "чудесно" с военным производством, как об этом пытаются периодически говорить. В то же время страна-агрессор должна компенсировать дефицит ракет и снарядов благодаря своим партнерам – Северной Корее и Ирану. Впрочем, союзники Украины говорят об этом "феномене" осторожно.

Об этом 24 Каналу заявил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что враг тратит на закупку вооружения практически весь федеральный бюджет. В то же время у россиян есть проблемы.

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"Не все так "чудесно", как пробуют периодически публиковать и говорить, что "Россия полностью перестроилась, перешла на милитаристские рельсы". Да, они это делают, безусловно. Они не могут это наращивать бесконечно", – подчеркнул Подоляк.

Три глобальные проблемы

Советник председателя ОПУ добавил, что Украина воюет сразу с тремя глобальными проблемами, которые накапливались десятилетиями. Первая из них – это Россия, которая хочет доминировать и изменить глобальные правила.

Вторая – Северная Корея. Это, как отметил Михаил Подоляк, абсолютно милитаристская страна с неадекватным поведением на глобальной арене. При этом это очевидно не только на Корейском полуострове. Третья проблема – Иран.

Эти три проблемы не решались. Были санкции, были заявления, но сейчас они объединились и используют объединенный ресурс для атаки на одну страну. И было бы желательно нашим партнерам осознать, что через Украину можно наконец решить эти три ключевые устаревшие проблемы,

– убежден советник председателя ОПУ.

То есть "обнулить" военные потенциалы России, Ирана и Северной Кореи. Так, считает Подоляк, можно существенно стабилизировать глобальные отношения.