Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що ворог витрачає на закупівлю озброєння практично весь федеральний бюджет. Водночас у росіян є проблеми.

Дивіться також КНДР відправила тисячі контейнерів з військовою допомогою до Росії

"Не все так "чудесно", як пробують періодично публікувати й казати, що "Росія повністю перебудувалась, перейшла на мілітарні рейки". Так, вони це роблять, безумовно. Вони не можуть це нарощувати нескінченно", – наголосив Подоляк.

Три глобальні проблеми

Радник голови ОПУ додав, що Україна воює одразу з трьома глобальними проблемами, які накопичувалися десятиріччями. Перша з них – це Росія, яка хоче домінувати й змінити глобальні правила.

Друга – Північна Корея. Це, як зазначив Михайло Подоляк, абсолютно мілітарна країна з неадекватною поведінкою на глобальній арені. При цьому це очевидно не лише на Корейському півострові. Третя проблема – Іран.

Ці три проблеми не розв'язувались. Були санкції, були заяви, але нині вони об'єднались і використовують об'єднаний ресурс для атаки на одну країну. І було б бажано нашим партнерам усвідомити, що через Україну можна нарешті розв'язати ці три ключові застарілі проблеми,

– переконаний радник голови ОПУ.

Тобто "обнулити" воєнні потенціали Росії, Ірану та Північної Кореї. Так, вважає Подоляк, можна суттєво стабілізувати глобальні відносини.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з радником голови ОПУ Михайлом Подоляком дивіться на ютубі 24 Каналу о 21:00. Дочекайтеся!