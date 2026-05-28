Становятся военными целями: Братчук сказал, как враг пробует защитить свою логистику на Юге

Силы обороны Украины системно уничтожают российскую логистику на временно оккупированных территориях. Удары по железным дорогам, эшелонам с горючим и ключевым маршрутам поставок уже стали частью масштабной стратегии украинских военных.

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что российская логистика на оккупированной части Запорожской области несет все большие потери. По его словам, количество успешных поражений уже можно исчислять сотнями.

Какие объекты россиян находятся под ударами?

Сергей Братчук подчеркнул, что украинские военные активно работают не только по логистическим маршрутам, но и по портовой инфраструктуре противника. Есть все шансы, что активность Сил обороны на этом направлении будет только расти.

Сегодня идет работа. Я недаром говорил о портовой и припортовой инфраструктуре, как пример – порт Бердянск. Его враг сейчас использует для активной перегрузки и загрузки военных грузов,

– сказал Братчук.

Также россияне начали перевозить военные грузы гражданским транспортом. Представитель Украинской добровольческой армии отметил, что таким образом оккупанты фактически сами превращают гражданский транспорт в законную военную цель.

Он также пояснил, что в случае паралича российской логистики, то оккупационная армия может столкнуться с масштабными проблемами с обеспечением.

Фактически за две недели враг почувствует настоящий голод в обеспечении, если мы сможем эту логистику парализовать хотя бы на уровне 70%,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Он добавил, что Крымский фронт остается активным. Сейчас украинские силы активно используют современные технологии и инновационные средства ведения войны без массового привлечения пехоты.

Какова ситуация на фронте?

В мае 2026 года украинские военные осуществили больше наступательных действий, чем российская армия. В то же время оккупанты продолжают давить на отдельных направлениях фронта и пытаются истощить Силы обороны. Эксперты отмечают, что ситуация остается сложной, однако инициатива на некоторых участках переходит к Украине.

Российская армия трижды за последние дни перебрасывала часть сил с Купянского направления на другие участки фронта. Это может свидетельствовать о недостатке резервов и попытки оккупантов оперативно реагировать на угрозы в других районах. В то же время украинские военные продолжают сдерживать врага и наносить ему потери.

Российские войска несут значительные потери на Гуляйпольском направлении во время попыток штурмовать украинские позиции. Оккупанты активно применяют технику и пехоту, однако Силы обороны Украины продолжают сдерживать атаки врага. В то же время украинские военные наносят россиянам серьезные потери в живой силе и технике.